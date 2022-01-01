Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:43

DjPavel банк безусловно обещал закрыть кредитные карты и счета к ним в рамках акции прощения долга 20/80. Но потом видимо им стало жаль портить свою статистику по выпущенным картам и они решили карты и счета не закрывать. Что касается справок - справки они обещали не о закрытии счета а о прощении долга. И поначалу они даже рассылали их по почте. Но на самом деле это дорого - одно заказное письмо обходилось банку больше 50 грн. Поэтому банк поменял тактику и по долгам прощенным примерно с середины мая справку можно получить в отделении о чем банк уведомлял пушами. И наконец о орехах кэшью. Я так понимаю что вам просто банально не повезло. Допускаю что вы воспользовались акцией довольно поздно. Дело в том что похоже сама процедура прощения в банке не такая быстрая как хотелось - к примеру мои долги прощались почти полтора месяца. Но поскольку я начал крайнюю процедуру в середине мая то по всем моим кредиткам процедура была завершена до возобновления программы кэшью 1 июля. А до этого я так понимаю долг числился в банке как просроченный. Но на 1 июля долга уже не числилось за мной никакого - поэтому орехи кэшью мне не ограничивали ни коим образом. Ну а ваше прощение по видимому было оформлено позже и процедура не была завершена до 1.07.2022. А у банка действительно в правилах кешью есть оговорки о просрочках. Поэтому программа отключила вам орехи автоматически.

И ещё такой момент я понимаю почему банку всем прощенцами в процессе процедуры "рисовал" просрочку (хорошо ещё рейтинг в БКИ не портил). Дело в том что я так понимаю по налоговым делам прощать можно долг только просроченный. Причем скорее всего с просрочкой 30+ дней. Поэтому и такая длинная процедура. Вы ведь наверняка пользовались процедурой будучи в грейсе, но банку надо было дождаться минимум прохождения двух РД, чтобы иметь право простить долг.

Понимаю что мои разъяснения вам в вашей ситуации совсем не помогут, но для понимания процессов в банке и почему он поступил именно так - решил написать