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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403>

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:39

Нее, шото было по изменениям в Легкой рассрочке вот недавно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11

  DjPavel написав:Альфа продолжает "приятно" удивлять. С 1.08.2022 недоступны категории для выбора в Cash'U Club. Написал в поддержку почему, ответ удивил:
" У вас йде прощення боргу по кредитній картці і є просрочка, через це немає категорій. Подала запит, прошу очікувати рішення".
Думаю, откуда у меня могла взяться просрочка, оказывается что карты, которые я погасил в рамках акции 80% на 20% теперь у меня в просрочках, а по условиям программы Cash'U бонусы в таком случае мне не положены. Альфа вы там совсем ку-кухой поехали? ))


так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30

Такий собі штрафбат! :)))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57

  root написав:Такий собі штрафбат! :)))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?

Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 23:19

Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет? ;)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:15

  root написав:Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет? ;)

О каких проблемниках речь? У меня было кредитных карт в банке с общим лимитом более 500 тыс. грн. Все всегда исправно гасились и были в грейсе. Банк предложил 80% погасить и 20% простить, при этом не упоминая никаких доп условий в виде отсутствия кешбэка или наличия просрочек. Если бы не предложил, я бы и дальше гасил кредитки в грейсе. Ну раз предложил, грех не воспользоваться прощением почти 100к гривен - поддержал банк так сказать в трудную минуту. А теперь начались какие-то откровенно "шуллерские" истории со стороны банка. И это уже не говорю о том, что банк до сих пор не предоставил справки о закрытии счетов (хотя уже по условиям акции обязан был это сделать давно), как и то, что по факту счета до сих пор не закрыты. Это кстати можно проверить - если заказать справку по счету в приложении.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:43

DjPavel банк безусловно обещал закрыть кредитные карты и счета к ним в рамках акции прощения долга 20/80. Но потом видимо им стало жаль портить свою статистику по выпущенным картам и они решили карты и счета не закрывать. Что касается справок - справки они обещали не о закрытии счета а о прощении долга. И поначалу они даже рассылали их по почте. Но на самом деле это дорого - одно заказное письмо обходилось банку больше 50 грн. Поэтому банк поменял тактику и по долгам прощенным примерно с середины мая справку можно получить в отделении о чем банк уведомлял пушами. И наконец о орехах кэшью. Я так понимаю что вам просто банально не повезло. Допускаю что вы воспользовались акцией довольно поздно. Дело в том что похоже сама процедура прощения в банке не такая быстрая как хотелось - к примеру мои долги прощались почти полтора месяца. Но поскольку я начал крайнюю процедуру в середине мая то по всем моим кредиткам процедура была завершена до возобновления программы кэшью 1 июля. А до этого я так понимаю долг числился в банке как просроченный. Но на 1 июля долга уже не числилось за мной никакого - поэтому орехи кэшью мне не ограничивали ни коим образом. Ну а ваше прощение по видимому было оформлено позже и процедура не была завершена до 1.07.2022. А у банка действительно в правилах кешью есть оговорки о просрочках. Поэтому программа отключила вам орехи автоматически.
И ещё такой момент я понимаю почему банку всем прощенцами в процессе процедуры "рисовал" просрочку (хорошо ещё рейтинг в БКИ не портил). Дело в том что я так понимаю по налоговым делам прощать можно долг только просроченный. Причем скорее всего с просрочкой 30+ дней. Поэтому и такая длинная процедура. Вы ведь наверняка пользовались процедурой будучи в грейсе, но банку надо было дождаться минимум прохождения двух РД, чтобы иметь право простить долг.
Понимаю что мои разъяснения вам в вашей ситуации совсем не помогут, но для понимания процессов в банке и почему он поступил именно так - решил написать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:09

WallNutPen
Спасибо за развернутый комментарий. Логика понятна, особенно с тем, что не хотят портить себе статистику по картам (у меня видимо для этой цели висит Максим с кредитным лимитом в 1 грн.). Но пару ремарок: я начал процедуру закрытия в конце апреля и в середине мая. Одна карта была закрыта в конце апреля, две других в середине мая. Банк предоставил справку только по той, где сумма прощения была наименьшей и которая была погашена в мае. Все сроки для предоставления справок уже прошли (те что задекларированы у них же на оф сайте). При обращении в отделение по прошествию этих сроков - мне справки не выдали, сказали что еще не готовы (или возможно пришли на почту). На почте ничего нет естественно.

По CashU. Ну, мне кажется, со стороны банка было бы справедливым клиентов предупредить и сказать: "Мы предлагаем вам погасить 80%, 20% прощаем. Но в результате этого карты уйдут в просрочку, и ваш счет не будет закрыт нами - у вас не будет возможности участвовать в программе CashU". Но ничего из этого банком не было сказано. Тут банк однозначно поступает недобросовестно, и как минимум должен был сразу исправить ситуацию. На данный момент, уже 4й день с момента моего обращения на горячку - ситуация не решена.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:20

DjPavel тоже на почте ничего нет, хотя первая кредитка гасилась еще в апреле.

Логика непонятная. По этой программе гасились не только неплатежеспособные, но и вполне способные. Или даже очень способные - не каждый готов загасить сразу всю сумму.

Так что, кому-то волшебные пуши пришли? Особенно среди отказников от 80/20?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:24

DjPavel от якраз на "гарячку" погана ідея для цього банку, якщо є персменегер то через нього\неї пробивайте. Також тут на форумі представник дівчина була, теж дуже гарний варіант. Або шукайте зв'зок через відділення, начальник гарний варік.

Кажу це як мав справи з їхньою гарячкою, це щось з чимось :) сьогодні кажуть одне завтра інше, а тутешня представниця все прояснила, за що дуже дякую. 8) Начальниця мого відділення теж одного разу допомогла розрулити. Проблеми тягнулись багато місяців.
root
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