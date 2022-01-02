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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:52
root написав:DjPavel
от якраз на "гарячку" погана ідея для цього банку, якщо є персменегер то через нього\неї пробивайте. Також тут на форумі представник дівчина була, теж дуже гарний варіант. Або шукайте зв'зок через відділення, начальник гарний варік.
Кажу це як мав справи з їхньою гарячкою, це щось з чимось
сьогодні кажуть одне завтра інше, а тутешня представниця все прояснила, за що дуже дякую.
Начальниця мого відділення теж одного разу допомогла розрулити. Проблеми тягнулись багато місяців.
Я думал представителей уже нет на этой ветке давно ) Да, в свое время здесь была крутая поддержка и решали вопросы очень быстро. Но последний раз когда писал - был стандартный и некомпетентный ответ. Персональные менеджеры у меня за последнее время менялись - даже не знаю сколько раз, при этом не помню, чтобы кто-то из них со мной связывался. ДА и в целом, после всех этих историй никакого желания сотрудничать с банком в дальнейшем нет: до этого недавно еще была история когда мне очень долго, почти месяц, и с большим скрипом возвращали деньги за авиабилеты, которые вернулись на счета, которые я погасил в рамках акции 80 на 20, пришлось в итоге писать жалобы в НБУ - только после процесс пошел, при том что там сотрудники горячки просто давали "недостоверную и неправдивую информацию", и банк даже не принес никаких извинений по ситуации и никак не прокомментировал. На жалобы НБУ кстати никак тоже не ответили (хотя были в копии). В общем, я думаю я давно стал неудобным клиентом для Альфы, особенно после того как погасил там все кредитки, и перевел зарплатный / ФОП проект в Моно.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:04
Алка відновлює кредитування / кредліміти.
Але, якщо ви живете у прифронтовій області чи професією не вийшли, для вас ніяких кредитів/лімітів, тільки додаткова комса в 100 грн
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Kalgan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:12
Kalgan написав:
Алка відновлює кредитування / кредліміти.
Але, якщо ви живете у прифронтовій області чи професією не вийшли, для вас ніяких кредитів/лімітів, тільки додаткова комса в 100 грн
Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:25
WallNutPen написав:
Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?
Ніяк! то знайома картина, коли люди не розібравшись що як до чого, вже починають сіяти паніку.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:25
Пришло сообщение о возобновлении кредитного лимита.... Зашёл в Сенс, ничего)))) Вернее ползунок есть, двигать нельзя.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51
WallNutPen написав: Kalgan написав:
Алка відновлює кредитування / кредліміти.
Але, якщо ви живете у прифронтовій області чи професією не вийшли, для вас ніяких кредитів/лімітів, тільки додаткова комса в 100 грн
Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?
Ну абонку начислят и на использованый "лимит" от 20+ грн
А многим оставили по 1000грн на Хамоне
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, и приэтом лимит д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка
Востаннє редагувалось Amethyst
в П'ят 05 сер, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:57
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:00
Amethyst написав:
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, т.е. лимт д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка
Цілком згоден! Однакову абонку всім підряд, і тим хто 20 гривень взяв в борг і тим хто 20000 теж... якийсь дитсадок.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41
Amethyst написав: WallNutPen написав: Kalgan написав:
Алка відновлює кредитування / кредліміти.
Але, якщо ви живете у прифронтовій області чи професією не вийшли, для вас ніяких кредитів/лімітів, тільки додаткова комса в 100 грн
Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?
Ну абонку начислят и на использованый "лимит" от 20+ грн
А многим оставили по 1000грн на Хамоне
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, и приэтом лимит д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка
То що ви пише - це все як би зрозуміло. Втім мій коментар стосувався саме виділеної частини повідомлення Kalgan. Як на мене там є притиріччя на кшалт "або штани вдягни або хрестик зніми"
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WallNutPen
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