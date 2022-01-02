RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:26

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:То що ви пише - це все як би зрозуміло. Втім мій коментар стосувався саме виділеної частини повідомлення Kalgan. Як на мене там є притиріччя на кшалт "або штани вдягни або хрестик зніми" ;)

відредагував пост
напевно трохи некоректно написав про ніяких лімітів. Хоча хто зна, може знову зріжуть, коли у вересні повністю хамон загашу :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 923
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?

Ну абонку начислят и на использованый "лимит" от 20+ грн
А многим оставили по 1000грн на Хамоне :(
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, и приэтом лимит д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка :mrgreen:

Теперь они хотят чтобы абонку все оставшиеся клиенты, и те кому не предоставили возможность акции оплатили за всех кто по акции 80/20 остался в "+". "Хороший ход", но нет. У клиентов тоже были планы, для чего они и остались, а с таким "сервисом" ничего не выйдет у тебя Алка. Не нужно искать дураков, здесь их нет.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 31.07.19
Подякував: 261 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 401402403404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 5, 6, 7
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
63 23075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 14:16
sens
ОТП БАНК 1 ... 16, 17, 18
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
172 102219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 14:13
IMPRINTER
Райффайзен Банк 1 ... 28, 29, 30
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
293 445654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 14:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1002)
05.08.2022 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.