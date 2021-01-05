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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:26
WallNutPen написав:
То що ви пише - це все як би зрозуміло. Втім мій коментар стосувався саме виділеної частини повідомлення Kalgan. Як на мене там є притиріччя на кшалт "або штани вдягни або хрестик зніми"
відредагував пост
напевно трохи некоректно написав про ніяких лімітів
. Хоча хто зна, може знову зріжуть, коли у вересні повністю хамон загашу
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Kalgan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:59
Amethyst написав: WallNutPen написав:
Так якщо ннма ліміта як Може виникнути абонка 100 грн.?
Ну абонку начислят и на использованый "лимит" от 20+ грн
А многим оставили по 1000грн на Хамоне
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, и приэтом лимит д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка
Теперь они хотят чтобы абонку все оставшиеся клиенты, и те кому не предоставили возможность акции оплатили за всех кто по акции 80/20 остался в "+". "Хороший ход", но нет. У клиентов тоже были планы, для чего они и остались, а с таким "сервисом" ничего не выйдет у тебя Алка. Не нужно искать дураков, здесь их нет.
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копейка
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:50
Kalgan написав:
Ну у кого ліміту не було, то може і ніяк.
А у інших ліміти порізали до рівня боргу чи до 20к
Тож у 99%, хто не погасить кредитки, буде додаткова комса 100 грн.
так, за це я і не сперечаюсь, але коментував я інший текст
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root
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:34
Amethyst написав:
Ну абонку начислят и на использованый "лимит" от 20+ грн
А многим оставили по 1000грн на Хамоне
Я считаю, шо платить 100грн/мес хоть как-то оправдано при задолженности от 15К, и приэтом лимит д.б. ну раз в 5...6 больше(шо коррелируется с заявлениями Алки про лимит 100К). Тогда это и можно назвать кредитом, револьверным, с платным грейсом до 62 дн...
А все інше це казочки про солом'яного бичка
Ну, при долге в 25К мне проще 20К на депозит закинуть и получать 150грн/мес и гасить хамон по 2500 (мин. платеж) и тратя их же (если буду успевать) Итого сумма для погашения всегда будет при хамоне, процент с депо будет перекрывать абонку и еще + 50 давать. Но да это интересно для тех у кого долг овер 15К.
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ol_zy
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:40
ol_zy написав:
процент с депо будет перекрывать абонку и еще + 50 давать
Даа, но спрашивается почему мне 50, а Алке 100 ?
Мы ж партнеры или как: писят-на-писят, а то и 30% -- тёте Алле-банХиру, а клиенту как исполнителю все 70%... а то и 80%
Тута нуна чОтко выписать условия, эт бизнес а нишолибокак
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Amethyst
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:51
Amethyst написав: ol_zy написав:
процент с депо будет перекрывать абонку и еще + 50 давать
Даа, но спрашивается почему мне 50, а Алке 100 ?
Мы ж партнеры или как: писят-на-писят, а то и 30% -- тёте Алле-банХиру, а клиенту как исполнителю все 70%... а то и 80%
Тута нуна чОтко выписать условия, эт бизнес а нишолибокак
+100
Вот это по нашему, деловой подход.
п.с. Тем более, что 20K - 500$, а за неделю они могут превратиться в менее презентабельную сумму и зачем клиенту в таком случае ёрзать на попе и искать выход?
Он получал определенные условия на которых и подписывал соглашение.
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копейка
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