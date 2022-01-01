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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:29

  melkh написав:Підкажіть, який ліміт на операцію на P2P доба, тиждень, місяць і скільки можна висосати за одну операцію з дебетки?

У каждого индивидуально лимит. У меня 20к в день с WHITE
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:40

BBC по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:49

  melkh написав:BBC по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?

В моєму випадку він дійсно співпадає з лімітом зняття готівки. Але колеги кажуть, що це окремий ліміт. Що саме 20к перевірено експериментально.
BBC
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