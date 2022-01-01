|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:29
melkh написав:
Підкажіть, який ліміт на операцію на P2P доба, тиждень, місяць і скільки можна висосати за одну операцію з дебетки?
У каждого индивидуально лимит. У меня 20к в день с WHITE
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14368
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1087 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:40
BBC по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 716
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:49
melkh написав:BBC
по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
В моєму випадку він дійсно співпадає з лімітом зняття готівки. Але колеги кажуть, що це окремий ліміт. Що саме 20к перевірено експериментально.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14368
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1087 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
, WallNutPen
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|396
|500279
|
|
|245
|171363
|
|
|67
|23700
|
Суб 06 сер, 2022 13:08
cohan
|