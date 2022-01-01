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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:29
melkh написав:
Підкажіть, який ліміт на операцію на P2P доба, тиждень, місяць і скільки можна висосати за одну операцію з дебетки?
У каждого индивидуально лимит. У меня 20к в день с WHITE
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:40
BBC по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
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melkh
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:49
melkh написав:BBC
по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
В моєму випадку він дійсно співпадає з лімітом зняття готівки. Але колеги кажуть, що це окремий ліміт. Що саме 20к перевірено експериментально.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:56
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
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greenozon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:03
greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
Нее, не умеет.
Доламывает свой СуперАпп Шотопошлонитак
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:30
greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:43
Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
А шо как у Моні, Роялю чи Шапіта не вийде? Смузісти неспроможні?
Ну то такеє, хай тоді вчаться, ми поки до Роялю зайдемо..може.
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Amethyst
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:53
Amethyst написав:
А шо как у Моні, Роялю чи Шапіта не вийде?
Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
Смузісти неспроможні?
Ну то такеє, хай тоді вчаться, ми поки до Роялю зайдемо..може.
Ніт
Вони дуже зайняті. Намагаються реалізувати закриття рахунку у додатку, після того, як заборонили їх закривати через звернення у чат
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Kalgan
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