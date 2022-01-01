Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:29
melkh написав:
Підкажіть, який ліміт на операцію на P2P доба, тиждень, місяць і скільки можна висосати за одну операцію з дебетки?
У каждого индивидуально лимит. У меня 20к в день с WHITE
BBC
Повідомлень: 14368
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 1195 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:40
BBC по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
melkh
Повідомлень: 716
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:49
melkh написав: BBC
по чому ви орієнтуєтеся, на зняття готівки в застосунку?
В моєму випадку він дійсно співпадає з лімітом зняття готівки. Але колеги кажуть, що це окремий ліміт. Що саме 20к перевірено експериментально.
BBC
Повідомлень: 14368
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 1195 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:56
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
greenozon
Повідомлень: 13973
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1291 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:03
greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
Нее, не умеет.
Доламывает свой СуперАпп Шотопошлонитак
Amethyst
Повідомлень: 2831
З нами з: 05.05.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 523 раз.
Профіль
1
6
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:30
greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
Kalgan
Повідомлень: 927
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:43
Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
А шо как у Моні, Роялю чи Шапіта не вийде? Смузісти неспроможні?
Ну то такеє, хай тоді вчаться, ми поки до Роялю зайдемо..може.
Amethyst
Повідомлень: 2831
З нами з: 05.05.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 523 раз.
Профіль
1
6
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:53
Amethyst написав: Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
А шо как у Моні, Роялю чи Шапіта не вийде?
Смузісти неспроможні?
Ну то такеє, хай тоді вчаться, ми поки до Роялю зайдемо..може.
Ніт
Вони дуже зайняті. Намагаються реалізувати закриття рахунку у додатку, після того, як заборонили їх закривати через звернення у чат
Kalgan
Повідомлень: 927
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:35
greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
Тебе ж должно лучше быть известно, что Алла в этом не заинтересована.
Amethyst написав:
Доламывает свой СуперАпп Шотопошлонитак
Переделывает под стандарты Uklon
https://itc.ua/news/uklon-obnovil-prilo ... ami-i-t-d/
Howl
Повідомлень: 4638
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 859 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:35
moveton написав: WallNutPen написав:
- перезапуск в июле кешью-клуба - в условиях когда чарджбек не превышает 0,5% они по предлагаемым категорям дают больше за свой счет;
А каким боком процент чарджбека (который обычно банки стараются как раз минимизировать) к кешью-клубу? Что
комис эквайринга
отменили - это действительно важно. Хотя к новостям об его отмене как-то мало было гневных комментариев, что это не по людски - ведь теперь пользователям карт плюшек от банков будет гораздо меньше, а за что-то и начинать платить придётся. Правда, как следствие, цены на товары упали, но пользователи карт так огорчены, что этого не замечают
прям совсем отменили? читал, что Мастер и Виза отменили. а прям весь? что скажут владельцы терминалов (есть такие) - эквайринг отменили?
Shaman
Повідомлень: 2317
З нами з: 29.09.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 724 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
262
172766
2132
1243473
63
82335