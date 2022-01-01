RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:16

  alfredhaos написав:
  Kalgan написав:
  stas_rst написав:Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.

в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити :mrgreen:

Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес :mrgreen:
Итого эффективная ставка 87% :lol:

???
это откуда такие цифры?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:27

  WallNutPen написав:
  копейка написав:судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.
Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.
Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?

Я не знаю всю кухню Альфы, но вот на мой взгляд - украинские банки таки очень сильно подкосил низкий интерчендж. У многих банков модель работы была построена именно на то чтобы выпускать как можно больше карт паралельно стимулируя клиентов делать как можно больше оплат. ИЧ обещали снижать постепенно, и возможно у банков был бы период на то чтобы как-то поменять свои процессы, но война все поламала и в итоге лично мне кажется что Альфа одна из жертв низкого ИЧ (ну не только самого ИЧ - наверняка там проблемы еще были - но одним из "перышек переломивших спину верблюда" ИЧ был). Дело в том что при высоком ИЧ многие банки могли в ус не дуть - он покрывал мелкие огрехи и залеты, но после того как этот источник денежного потока растаял заместить его оказалось не чем - потому как в загоне остались и другие классически-банковские источники доходов - разница между стоимостями привлеченных ресурсов и выданных кредитов, а также курсовые разницы на валютообмене.
И в итоге имхо как раз на примере Альфы мы видим тот сценарий о котором предупреждали банки когда еще только обсуждалось снижение ИЧ - мы идем по пути "матушки-Европы" - где иметь кредитку - роскошь, где за любое удобство - платит клиент и только клиент. Банки нас разбаловали во времена высокого ИЧ - они могли позволить не только кредитовать грейсовиков по сути бесплатно - они еще и предлагали кучу вкусностей в виде кэшбеков, орехов и даже... "кільцекид" (так кажется назывался этот чудный "подарок" в УкрСоцБанке ;)). И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.

я как-то обсуждал на форуме тему интерченджа. и тогда общее мнение было, что дело скорей не в нем, а все таки в % на кредиты, которые вылетели из грейса. 1% или 1,2% интерченджа могут условно перекрыть сам грейс, но не кешбек и прочие плюшки.

а вот рост ставки НБУ до 25% - вот это сильно ударило, особенно по Альфе с ее портфелем рефинанса
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:38

  Striker написав:Просто Алка хоче змусити закрити всі борги по кредиткам, або заробляти на кредитах більше. Якщо прямо - свинам вказали дорогу на вихід.
  Kalgan написав:в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити

Брешуть. Яке ще збільшення кредитування, якщо це навпаки зменшення. Більшість зараз погасить кредитки і буде користуватися тільки дебетками. Вигода (% на залишок, що перекриває коміс 100 грн + дохід) буде тільки в тому випадку, якщо у вас великі суми боргу і більше немає інших кредиток для користування.

никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.

100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.
просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа :D
а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".
как-то игра в одни ворота ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 403404405406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, patrikk, sens, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 16, 17, 18
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
178 103737
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 17:17
flysoulfly
Банк Альянс 1 ... 25, 26, 27
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
262 172826
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 13:07
WallNutPen
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 212, 213, 214
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2132 1243543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 11:28
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4053)
07.08.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron