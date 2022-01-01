WallNutPen написав:

копейка написав: судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.

Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.

Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов? судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?

Я не знаю всю кухню Альфы, но вот на мой взгляд - украинские банки таки очень сильно подкосил низкий интерчендж. У многих банков модель работы была построена именно на то чтобы выпускать как можно больше карт паралельно стимулируя клиентов делать как можно больше оплат. ИЧ обещали снижать постепенно, и возможно у банков был бы период на то чтобы как-то поменять свои процессы, но война все поламала и в итоге лично мне кажется что Альфа одна из жертв низкого ИЧ (ну не только самого ИЧ - наверняка там проблемы еще были - но одним из "перышек переломивших спину верблюда" ИЧ был). Дело в том что при высоком ИЧ многие банки могли в ус не дуть - он покрывал мелкие огрехи и залеты, но после того как этот источник денежного потока растаял заместить его оказалось не чем - потому как в загоне остались и другие классически-банковские источники доходов - разница между стоимостями привлеченных ресурсов и выданных кредитов, а также курсовые разницы на валютообмене.И в итоге имхо как раз на примере Альфы мы видим тот сценарий о котором предупреждали банки когда еще только обсуждалось снижение ИЧ - мы идем по пути "матушки-Европы" - где иметь кредитку - роскошь, где за любое удобство - платит клиент и только клиент. Банки нас разбаловали во времена высокого ИЧ - они могли позволить не только кредитовать грейсовиков по сути бесплатно - они еще и предлагали кучу вкусностей в виде кэшбеков, орехов и даже... "кільцекид" (так кажется назывался этот чудный "подарок" в УкрСоцБанке). И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.