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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:16

  alfredhaos написав:
  Kalgan написав:
  stas_rst написав:Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.

в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити :mrgreen:

Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес :mrgreen:
Итого эффективная ставка 87% :lol:

???
это откуда такие цифры?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:27

  WallNutPen написав:
  копейка написав:судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.
Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.
Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?

Я не знаю всю кухню Альфы, но вот на мой взгляд - украинские банки таки очень сильно подкосил низкий интерчендж. У многих банков модель работы была построена именно на то чтобы выпускать как можно больше карт паралельно стимулируя клиентов делать как можно больше оплат. ИЧ обещали снижать постепенно, и возможно у банков был бы период на то чтобы как-то поменять свои процессы, но война все поламала и в итоге лично мне кажется что Альфа одна из жертв низкого ИЧ (ну не только самого ИЧ - наверняка там проблемы еще были - но одним из "перышек переломивших спину верблюда" ИЧ был). Дело в том что при высоком ИЧ многие банки могли в ус не дуть - он покрывал мелкие огрехи и залеты, но после того как этот источник денежного потока растаял заместить его оказалось не чем - потому как в загоне остались и другие классически-банковские источники доходов - разница между стоимостями привлеченных ресурсов и выданных кредитов, а также курсовые разницы на валютообмене.
И в итоге имхо как раз на примере Альфы мы видим тот сценарий о котором предупреждали банки когда еще только обсуждалось снижение ИЧ - мы идем по пути "матушки-Европы" - где иметь кредитку - роскошь, где за любое удобство - платит клиент и только клиент. Банки нас разбаловали во времена высокого ИЧ - они могли позволить не только кредитовать грейсовиков по сути бесплатно - они еще и предлагали кучу вкусностей в виде кэшбеков, орехов и даже... "кільцекид" (так кажется назывался этот чудный "подарок" в УкрСоцБанке ;)). И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.

я как-то обсуждал на форуме тему интерченджа. и тогда общее мнение было, что дело скорей не в нем, а все таки в % на кредиты, которые вылетели из грейса. 1% или 1,2% интерченджа могут условно перекрыть сам грейс, но не кешбек и прочие плюшки.

кстати, а какой сейчас макс интерчендж?

а вот рост ставки НБУ до 25% - вот это сильно ударило, особенно по Альфе с ее портфелем рефинанса
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 сер, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:38

  Striker написав:Просто Алка хоче змусити закрити всі борги по кредиткам, або заробляти на кредитах більше. Якщо прямо - свинам вказали дорогу на вихід.
  Kalgan написав:в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити

Брешуть. Яке ще збільшення кредитування, якщо це навпаки зменшення. Більшість зараз погасить кредитки і буде користуватися тільки дебетками. Вигода (% на залишок, що перекриває коміс 100 грн + дохід) буде тільки в тому випадку, якщо у вас великі суми боргу і більше немає інших кредиток для користування.

никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.

100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.
просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа :D
а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".
как-то игра в одни ворота ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:21

  Shaman написав:прям совсем отменили? читал, что Мастер и Виза отменили. а прям весь? что скажут владельцы терминалов (есть такие?) - эквайринг отменили?

В марте у некоторых совсем отменили. Может уже всё и вернулось, не знаю. Но в любом случае он с этого года законодательно сильно порезан.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:33

  moveton написав:
  Shaman написав:прям совсем отменили? читал, что Мастер и Виза отменили. а прям весь? что скажут владельцы терминалов (есть такие?) - эквайринг отменили?

В марте у некоторых совсем отменили. Может уже всё и вернулось, не знаю. Но в любом случае он с этого года законодательно сильно порезан.

во-первых не законодательно, а меморандумом.

и то, пришлось получать разрешение АМКУ на синхронные действия МПС
В целом, меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж:

через две недели после получения разрешения АМКУ — до уровня не более 1,20%;
с 1 июля 2022 г. — до уровня не более 1,00%;
с 1 июля 2023 г. — до уровня не более 0,9%.

с 26 ноября было 1,2%
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:57

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.

100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.
просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа :D
а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".
как-то игра в одни ворота ;)

грейсовики скоріш за все погасять. З хамоном звісно складніше для тих, хто не робив резерв під сумму ліміту.
А от ті, у кого грошей нема, ті і так не в грейсі і платили десь 37% річних (знову ж таки, окрім хамона). Тепер вони окрім 37% річних мають заплатити ще 100 грн додатково :|
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 07 сер, 2022 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:01

  Kalgan написав:
  Shaman написав:никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.

100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.
просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа :D
а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".
как-то игра в одни ворота ;)

грейсовики скоріш за все погасять. З хамоном звісно складніше для тих, хто не робив резерв під сумму ліміту.
А от ті, у кого грошей нема, ті і так в грейсі і платили десь 37% річних (знову ж таки, окрім хамона). Тепер вони окрім 37% річних мають заплатити ще 100 грн додатково :|

как в грейсе платили 37% годовых???

скорей, грейсовики, у кого есть доляры или депозиты, (точнее свинорылы :) ) пригасят. а грейсовики, которые юзали кредит, продолжат юзать дальше - при условии, что большой кредитный лимит - на 1-2 т грн конечно нет смысла
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:22

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:как в грейсе платили 37% годовых???

опечатка :roll:
ті хто не в грейсі, звісно.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:38

  Kalgan написав:
  Shaman написав:как в грейсе платили 37% годовых???

опечатка :roll:
ті хто не в грейсі, звісно.

а не в грейсе - таки 40%. но как-то я пропустил снижение, раньше было под 50%.
в свое время только моно не в грейсе давал 3,1% в месяц или 37% годовых. остальные - 48-55%
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:47

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:а тут платить за кредит надо - это же дело принципа

...вот именно ) поэтому платить не будем ))
-VICTOR-
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