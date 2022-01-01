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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52
Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
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