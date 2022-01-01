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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52

  Kalgan написав:
  greenozon написав:Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?

в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні :|
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса

та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 03:03

  ol_zy написав:
  Kalgan написав:
  greenozon написав:Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?

в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні :|
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса

та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)

Нет там писали именно что будет покупка на МВРУ по курсу НБУ+1% плюс комис не менее 10$. Из-за того что покупка валюты будет на МВРУ - заявку надо дать в отделении до 10:30
WallNutPen
 
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  #<1 ... 404405406407
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