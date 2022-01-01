Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52
Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
ol_zy
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Додано: Пон 08 сер, 2022 03:03
ol_zy написав: Kalgan написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
Нет там писали именно что будет покупка на МВРУ по курсу НБУ+1% плюс комис не менее 10$. Из-за того что покупка валюты будет на МВРУ - заявку надо дать в отделении до 10:30
WallNutPen
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Додано: Пон 08 сер, 2022 06:53
Доброго утра всем!
И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно. Допустим, у меня "Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн. Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД "Загальний баланс" должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Искатель
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:01
Искатель написав:Доброго утра всем! И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно. Допустим, у меня "Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн. Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД "Загальний баланс" должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Так. І ще буде запас 20грн.
Zochan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:44
WallNutPen написав: ol_zy написав: greenozon написав:
Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
Kalgan написав:
в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса
та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
Нет там писали именно что будет покупка на МВРУ по курсу НБУ+1% плюс комис не менее 10$. Из-за того что покупка валюты будет на МВРУ - заявку надо дать в отделении до 10:30
https://t.me/sensebank/157496
видимо мы разные телеги читаем
Онлайн не значит чат, + я уже описал, это оформление депо в отделении по курсу кассы, не межбанка, выше отвечал тоже за это
или потом переиграли - все то что там наваливают - нет возможности читать
ol_zy
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:15
ol_zy
вы цитируете сообщение от 28 июля. Сами понимаете что за это время все могло кардинально поменяться. Почитайте что писали вчера утром
https://t.me/sensebank/161200
Кстати по плану - в пн, все же планируют стартануть с покупкой МВРУ для депо от 3х месяцев 😇 но все так же как и раньше отписывал, только в отделении и подать заявку на аукцион до 10:30.
WallNutPen
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:32
Искатель написав:
Доброго утра всем!
И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.
Допустим, у меня
"Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці"
- 15000 грн.
Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД
"Загальний баланс"
должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Угу
У кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКО
Дело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе.
Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в Сенсе
Кроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы
Amethyst
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