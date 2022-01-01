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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408>

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52

  Kalgan написав:
  greenozon написав:Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?

в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні :|
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса

та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 03:03

  ol_zy написав:
  Kalgan написав:
  greenozon написав:Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?

в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні :|
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса

та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)

Нет там писали именно что будет покупка на МВРУ по курсу НБУ+1% плюс комис не менее 10$. Из-за того что покупка валюты будет на МВРУ - заявку надо дать в отделении до 10:30
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:53

Доброго утра всем!

И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.
Допустим, у меня
"Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн.

Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД
"Загальний баланс"
должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:01

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Доброго утра всем!

И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.
Допустим, у меня
"Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн.

Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД
"Загальний баланс"
должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Так. І ще буде запас 20грн.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:44

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав:
  greenozon написав:Альфа вже продає НБУ-долар під 50К депозити?
  Kalgan написав:в чаті хейтерів пишуть, що з понеділка навчиться, але тільки у відділенні :|
наскільки я зрозумів по курсу міжбанка + комса

та вроде там писали, что по курсу кассы? (могу ошибаться)

Нет там писали именно что будет покупка на МВРУ по курсу НБУ+1% плюс комис не менее 10$. Из-за того что покупка валюты будет на МВРУ - заявку надо дать в отделении до 10:30

https://t.me/sensebank/157496 видимо мы разные телеги читаем :(
Онлайн не значит чат, + я уже описал, это оформление депо в отделении по курсу кассы, не межбанка, выше отвечал тоже за это

или потом переиграли - все то что там наваливают - нет возможности читать :oops:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:15

ol_zy вы цитируете сообщение от 28 июля. Сами понимаете что за это время все могло кардинально поменяться. Почитайте что писали вчера утром https://t.me/sensebank/161200
Кстати по плану - в пн, все же планируют стартануть с покупкой МВРУ для депо от 3х месяцев 😇 но все так же как и раньше отписывал, только в отделении и подать заявку на аукцион до 10:30.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:32

  Искатель написав:Доброго утра всем!

И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.
Допустим, у меня
"Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн.

Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД
"Загальний баланс"
должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?

Угу
У кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКО :mrgreen:
Дело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе.
Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в Сенсе :mrgreen:
Кроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:30

WallNutPen
какой еще аукцион? :)
разве социальный бакс идёт не по какой-то отдельной линии продажи?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:44

Re: Альфа-Банк

Господа, как перевести деньги по СЭП из Альфы в другой банк до 200 т. грн в сутки? Упёрся в лимит по СЭП через сэнс в 150 т. грн.
Может ещё есть каналы?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:45

  idealstorm написав:WallNutPen
какой еще аукцион? :)
разве социальный бакс идёт не по какой-то отдельной линии продажи?

Банки которые оформляют конвертационный депо по той схеме что предложил НБУ покупают валюту под эти депо на МВРУ. Многие банки при этом практикуют получение от клиента даже подписанной заявки на покупку валюты. При этом у ряда банков есть даже условие - открытие депо возможно при условии внесения денег в гривне и подписания заявки не позже определенного времени. Например у газбанка это до 15-00. Альянса 13-00. Эксим и вовсе принимает гривну сегодня а валютный депо может оформить завтра или вовсе через 6 дней как у меня.
Объясняется это тем что валюту под депо ещё надо купить. Ну а ХИ- банки типа мони и абанка - работают через свою валютную позицию. Но у них и курс в итоге получается выше.
WallNutPen
 
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