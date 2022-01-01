И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно. Допустим, у меня "Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн.
Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД "Загальний баланс" должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?
Угу У кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКО Дело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе. Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в Сенсе Кроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы
idealstorm написав:WallNutPen какой еще аукцион? разве социальный бакс идёт не по какой-то отдельной линии продажи?
Банки которые оформляют конвертационный депо по той схеме что предложил НБУ покупают валюту под эти депо на МВРУ. Многие банки при этом практикуют получение от клиента даже подписанной заявки на покупку валюты. При этом у ряда банков есть даже условие - открытие депо возможно при условии внесения денег в гривне и подписания заявки не позже определенного времени. Например у газбанка это до 15-00. Альянса 13-00. Эксим и вовсе принимает гривну сегодня а валютный депо может оформить завтра или вовсе через 6 дней как у меня. Объясняется это тем что валюту под депо ещё надо купить. Ну а ХИ- банки типа мони и абанка - работают через свою валютную позицию. Но у них и курс в итоге получается выше.