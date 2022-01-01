Додано: Пон 08 сер, 2022 08:32

Искатель написав: Доброго утра всем!



И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.

Допустим, у меня

"Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 15000 грн.



Чтобы не платить 100 грн, у меня к РД

"Загальний баланс"

должен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно? Доброго утра всем!И еще раз на тему 100 грн. Чтобы подытожить сказанное многократно.Допустим, у меня- 15000 грн.Чтобы не платить 100 грн, у меня к РДдолжен быть равен этой сумме, т.е. весь долг должен быть долгом по рассрочкам, правильно?

УгуУ кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКОДело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе.Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в СенсеКроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы