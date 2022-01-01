Viz написав:В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....
Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0.
Як у воду дивився. Тільки що дзвонила персвумен за мій депо, що у мене вимкнена пролонгація і завтра закінчується. Тільки вона хотіла розказувати, я відразу перебив, а на наступне питання відповів: "Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня, тому і не буду пролонгувати". Вона швидко все зрозуміла, розумниця. Тільки потім прийшла смс, що мене на 11 записали на прийом, хоча за це не було розмови. А депо все одно впаде на Вайт, нащо мені ще зношувати кеди. Кароч, бай-бай Аллюсік.
Shaman написав:никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.
100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.
Я погасю все до копійки, десь 30к + пізніше майже 10к розстрочки. Головне правило кредиту - не брати більше, ніж в тебе зараз є, щоб в будь-який момент цей кредит погасити. Був би борг на хамоні не 10к, а 20-30к, то може і не гасив би.
Shaman написав:просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк". как-то игра в одни ворота
В одні ворота? За те, що я користувався кредитами, я тримав у Алки свої кошти, тому це було взаємовигідно для обох сторін. Тепер же Алка вирішила пограти в одні ворота, за що ще не раз пожалкує.
Уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% (но не менее 10 $) комиссия банка. Данная комиссия предусмотрена тарифами текущего счёта.
Amethyst написав:Угу У кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКО Дело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе. Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в Сенсе Кроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы
Вот именно, даже не учла блокировки. Спасибо. Реально, захамутали эти банки своими мархетологическим жлобством еще больше тем что нужно потом тратить драгоценное время на то, чтобы не влететь в раскиданные ими кизяки. Пусть поднимают планку от 10К+ или только для новых клиентов. Поддерживаю Striker, депозиты на выход!