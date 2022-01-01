RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:56

  Striker написав:
  Viz написав:В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....

Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0.

Як у воду дивився. Тільки що дзвонила персвумен за мій депо, що у мене вимкнена пролонгація і завтра закінчується. Тільки вона хотіла розказувати, я відразу перебив, а на наступне питання відповів: "Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня, тому і не буду пролонгувати". Вона швидко все зрозуміла, розумниця. :)
Тільки потім прийшла смс, що мене на 11 записали на прийом, хоча за це не було розмови. А депо все одно впаде на Вайт, нащо мені ще зношувати кеди. Кароч, бай-бай Аллюсік.
  Shaman написав:никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.

100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.

Я погасю все до копійки, десь 30к + пізніше майже 10к розстрочки. Головне правило кредиту - не брати більше, ніж в тебе зараз є, щоб в будь-який момент цей кредит погасити. Був би борг на хамоні не 10к, а 20-30к, то може і не гасив би.
  Shaman написав:просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа :D
а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".
как-то игра в одни ворота ;)

В одні ворота? За те, що я користувався кредитами, я тримав у Алки свої кошти, тому це було взаємовигідно для обох сторін. Тепер же Алка вирішила пограти в одні ворота, за що ще не раз пожалкує.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 5783 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:24

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:"Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня


Пропустил, на/за что комиссия?
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 28.07.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:42

  skorpi написав:
  Striker написав:"Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня


Пропустил, на/за что комиссия?

За то, шо не гасите кредит на текущую РД
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2835
З нами з: 05.05.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:42

Re: Альфа-Банк

skorpi написав:
  Striker написав:"Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня


Пропустил, на/за что комиссия?


Банк вводить комісію 100 грн з 1 вересня
Zochan
 
Повідомлень: 573
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:16

Re: Альфа-Банк

Уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% (но не менее 10 $) комиссия банка. Данная комиссия предусмотрена тарифами текущего счёта.
WallNutPen
 
Повідомлень: 832
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:08

По жлобски поступают. Чел имеет задолженность 21 грн а они 100 рубят. 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 654
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:14

  Amethyst написав:Угу
У кого Эко/Коннект, тот знает подобные игры за РКО :mrgreen:
Дело в том, шо Алка еще в РД может допровести расходную операцию, которая может быть в блоке 2..3 опердня. Такой блок виден в Выписке МАБа и никак не отображается в Сенсе.
Поэтому особо щепетильные будут или прекращать пользоваться картой за неделю до РД или хай готовятся писать запыты на сторнирование абонки из-за неправильно отображаемой траты в Сенсе :mrgreen:
Кроме этого нужно помнить, шо в РД Алка списывает оте 0.01% за пользование кредитом в грейсе, причем не за текущий период, а за ПРЕДЫдущий, т.е. если вы 30 дн. назад погасили в грейсе 50К, то вам ток сёдня начислят 45 коп. И если вы как козак решили пограться в кошки-мышки с Аллюськой и недогасили 20 грн, то после 20:00 получите долгу уже 20.45 и соточку сверху. Шутыныкы :mrgreen:

Вот именно, даже не учла блокировки. Спасибо.
Реально, захамутали эти банки своими мархетологическим жлобством еще больше тем что нужно потом тратить драгоценное время на то, чтобы не влететь в раскиданные ими кизяки.
Пусть поднимают планку от 10К+ или только для новых клиентов.
Поддерживаю Striker, депозиты на выход!
У банка свое РКО у клиента свое.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 31.07.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 405406407408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, melkh, копейка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 212, 213, 214
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2137 1244607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 11:17
newbie
Банк Альянс 1 ... 25, 26, 27
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
269 173819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 10:14
Алексей77
ОТП БАНК 1 ... 16, 17, 18
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
179 104175
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 21:44
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4077)
08.08.2022 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.