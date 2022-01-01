Додано: Пон 08 сер, 2022 10:56

Striker написав: Viz написав: В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО .... В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....

Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0. Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи,з Fast card., чого в мене на всіх рахунках стало 0.

Shaman написав: никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.



100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги. никто ничего не погасит. как правильно пишут, денег у людей сейчас мало, поэтому будут платить.100 грн при долге от 10 т грн - не бог весть какие деньги.

Shaman написав: просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципа

а бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".

как-то игра в одни ворота просто действительно народ привык к халяве - а тут платить за кредит надо - это же дело принципаа бесплатные рассрочки или условия хамона - уже почти как "положняк".как-то игра в одни ворота

Як у воду дивився. Тільки що дзвонила персвумен за мій депо, що у мене вимкнена пролонгація і завтра закінчується. Тільки вона хотіла розказувати, я відразу перебив, а на наступне питання відповів: "Тому що ваш банк вводить коміс 100 грн з вересня, тому і не буду пролонгувати". Вона швидко все зрозуміла, розумниця.Тільки потім прийшла смс, що мене на 11 записали на прийом, хоча за це не було розмови. А депо все одно впаде на Вайт, нащо мені ще зношувати кеди. Кароч, бай-бай Аллюсік.Я погасю все до копійки, десь 30к + пізніше майже 10к розстрочки. Головне правило кредиту - не брати більше, ніж в тебе зараз є, щоб в будь-який момент цей кредит погасити. Був би борг на хамоні не 10к, а 20-30к, то може і не гасив би.В одні ворота? За те, що я користувався кредитами, я тримав у Алки свої кошти, тому це було взаємовигідно для обох сторін. Тепер же Алка вирішила пограти в одні ворота, за що ще не раз пожалкує.