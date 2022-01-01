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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:01

diplomnet а шо дают?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:02

  diplomnet написав:А кто подскажет если открыть депозит по индивидуальным условиям попадает под фонд ?


персмен говорит что поападает,
а что скажет Фонд - лучше не знать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:02

  melkh написав:diplomnet а шо дают?

18%
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:03

  ihorsic написав:По жлобски поступают. Чел имеет задолженность 21 грн а они 100 рубят. 😃😃😃

...но не очко обычно губит...
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:40

Перенос лимитов

Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.
Погасил одну на 3000 и решил их перенести на другую и потратить с той уже 5000.
А фигушки.
Аллюсик при переносе зажала 500 грн в счет уменьшения лимита на погашеной карте.
А я надеялся, шо она ток по утрам лимиты перетрахивает.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:08

коллеги - подскажите такой вопрос - Алка в этом месяце всё также продолжает на Хамоне резать лимит если его пополнять больше чем на 1000? или уже попустилась?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14

  cohan написав:
  diplomnet написав:А кто подскажет если открыть депозит по индивидуальным условиям попадает под фонд ?


персмен говорит что поападает,
а что скажет Фонд - лучше не знать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

якщо вам правління банку в індвидіуальному порядку прийняло рішення про умови депозиту, то не покривається.
ScaryBee
 
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