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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:01
diplomnet а шо дают?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:02
melkh написав:diplomnet
а шо дают?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:03
ihorsic написав:
По жлобски поступают. Чел имеет задолженность 21 грн
а они 100 рубят. 😃😃😃
...но не очко обычно губит...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:40
Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.
Погасил одну на 3000 и решил их перенести на другую и потратить с той уже 5000.
А фигушки.
Аллюсик при переносе зажала 500 грн в счет уменьшения лимита на погашеной карте.
А я надеялся, шо она ток по утрам лимиты перетрахивает.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:08
коллеги - подскажите такой вопрос - Алка в этом месяце всё также продолжает на Хамоне резать лимит если его пополнять больше чем на 1000? или уже попустилась?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14
якщо вам правління банку в індвидіуальному порядку прийняло рішення про умови депозиту, то не покривається.
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