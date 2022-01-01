|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:59
diplomnet написав: melkh написав:diplomnet
а шо дают?
18%
я б приглядівся навколо
є пропозиції 20% гривня
також зараз усі очікують бум на вторинці ОВДП (бо НБУ і НКЦПРФ відкрили фонду)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13986
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|100
|27962
|
|
|2143
|1245360
|
|
|269
|174011
|