я б приглядівся навколо
є пропозиції 20% гривня
також зараз усі очікують бум на вторинці ОВДП (бо НБУ і НКЦПРФ відкрили фонду)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:59
Додано: Вів 09 сер, 2022 05:04
Я б сейчас в гривне не заходил. Даже в краткосрок. Максимум на 2 недели. Всё таки мне кажется что скоро курс поднимется в разы.
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