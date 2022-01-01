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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:59
diplomnet написав: melkh написав:diplomnet
а шо дают?
18%
я б приглядівся навколо
є пропозиції 20% гривня
також зараз усі очікують бум на вторинці ОВДП (бо НБУ і НКЦПРФ відкрили фонду)
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Додано: Вів 09 сер, 2022 05:04
Я б сейчас в гривне не заходил. Даже в краткосрок. Максимум на 2 недели. Всё таки мне кажется что скоро курс поднимется в разы.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:26
На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:32
BBC написав:
На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?
хамон, там і на свої підвищений. всі зараз кредитки недоодномісячні
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chipmunk
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:43
chipmunk написав: BBC написав:
На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?
хамон, там і на свої підвищений. всі зараз кредитки недоодномісячні
Так Хамон є.
На нього перелити ліміт з інших кредиток не дає.
Ось гадаю зі схожими умовами до Максимуму RED Cash обрати.
Пільговий період мало цікавий. Розсрочки+кешь ю в пріорітеті.
По Red Cash розстрочки доступні?
Востаннє редагувалось BBC
в Вів 09 сер, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:52
BBC написав:
Пыльговий період мало цікавий.
с вами РедКеш на связи, там его нет
рассрочки вроде есть везде
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cohan
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Додано: Вів 09 сер, 2022 11:58
cohan написав: BBC написав:
Пыльговий період мало цікавий.
с вами РедКеш на связи, там его нет
рассрочки вроде есть везде
Дякую.
Кеш'ю є ж?
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