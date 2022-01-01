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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:59

  diplomnet написав:
  melkh написав:diplomnet а шо дают?

18%


я б приглядівся навколо
є пропозиції 20% гривня
також зараз усі очікують бум на вторинці ОВДП (бо НБУ і НКЦПРФ відкрили фонду)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 05:04

Я б сейчас в гривне не заходил. Даже в краткосрок. Максимум на 2 недели. Всё таки мне кажется что скоро курс поднимется в разы.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:26

На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:32

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?

хамон, там і на свої підвищений. всі зараз кредитки недоодномісячні :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:43

  chipmunk написав:
  BBC написав:На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?

хамон, там і на свої підвищений. всі зараз кредитки недоодномісячні :)

Так Хамон є.
На нього перелити ліміт з інших кредиток не дає.
Ось гадаю зі схожими умовами до Максимуму RED Cash обрати.
Пільговий період мало цікавий. Розсрочки+кешь ю в пріорітеті.
По Red Cash розстрочки доступні?
Востаннє редагувалось BBC в Вів 09 сер, 2022 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:52

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Пыльговий період мало цікавий.

с вами РедКеш на связи, там его нет

рассрочки вроде есть везде
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:58

  cohan написав:
  BBC написав:Пыльговий період мало цікавий.

с вами РедКеш на связи, там его нет

рассрочки вроде есть везде

Дякую.
Кеш'ю є ж?
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