тут цікавіше все ж таки, чи Алка застосує "пакращення" уже 01.09.22 за НЕпогашення усієї суми богу до РД у серпні чи/або уже з умовної РД у вересні (у мене 20-те) ?
Бо тоді дійсно щасливці з РД 01-02.09 можуть недоотримати свою законну "сотку".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:54
тут цікавіше все ж таки, чи Алка застосує "пакращення" уже 01.09.22 за НЕпогашення усієї суми богу до РД у серпні чи/або уже з умовної РД у вересні (у мене 20-те) ?
Бо тоді дійсно щасливці з РД 01-02.09 можуть недоотримати свою законну "сотку".
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:15
только там любой долг платный - карта изначально заточена под кеш.
берите просто Red.
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:23
Re: Альфа-Банк
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