тут цікавіше все ж таки, чи Алка застосує "пакращення" уже 01.09.22 за НЕпогашення усієї суми богу до РД у серпні чи/або уже з умовної РД у вересні (у мене 20-те) ?
Бо тоді дійсно щасливці з РД 01-02.09 можуть недоотримати свою законну "сотку".
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:54
тут цікавіше все ж таки, чи Алка застосує "пакращення" уже 01.09.22 за НЕпогашення усієї суми богу до РД у серпні чи/або уже з умовної РД у вересні (у мене 20-те) ?
Бо тоді дійсно щасливці з РД 01-02.09 можуть недоотримати свою законну "сотку".
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:15
только там любой долг платный - карта изначально заточена под кеш.
берите просто Red.
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:44
Re: Альфа-Банк
Теховер на Хамелионе с 0-м КЛ уже карается соточкой?
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52
Re: Альфа-Банк
Хм. Оч. даж возможный вариант с сентября
Додано: Вів 09 сер, 2022 22:30
Re: Альфа-Банк
интересно они по 100 за каждую ведь кредитку в долге снимут?
и, если на хамоне все выбрано, то они в овер загонят и вжарят на 4% (на сумму овера или на всю сумму долга)?
Додано: Вів 09 сер, 2022 22:32
ol_zy щось я Вашу математику зовсім не розумію про овера з нульовим кредитом. У мене в сім"ї 6 хамонів на двох. Один пакет - нульовий, інший поки з КЛ.
Amethyst Коли і як тоді порадите гаситись ? І чого не варто робити перед РД ?
Якщо РД 20-го, то закривати ліміт уже на 20-те серпня, чи все ж таки до 20-го вересня ?
Додано: Сер 10 сер, 2022 07:25
Не нульовий кредит, а вибраний під 0. Тобто є 20К і все витрачено, тобто доступно для використання 0. Вноситься мін платіж 2К і відразу витрачається. Отже для сплати абонки у 100грн на карті доступних грошей немає.
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:29
Начислят 100 в минус, но за овер наказывать не будут.
У вас будет +30дн на спокойное погашение этого минуса
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