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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:54

тут цікавіше все ж таки, чи Алка застосує "пакращення" уже 01.09.22 за НЕпогашення усієї суми богу до РД у серпні чи/або уже з умовної РД у вересні (у мене 20-те) ?
Бо тоді дійсно щасливці з РД 01-02.09 можуть недоотримати свою законну "сотку".
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:15

  BBC написав:
  chipmunk написав:
  BBC написав:На який тариф зараз краще змінити ЕКО-Максимум, щоб нараховувались бонуси кешью?

хамон, там і на свої підвищений. всі зараз кредитки недоодномісячні :)

Так Хамон є.
На нього перелити ліміт з інших кредиток не дає.
Ось гадаю зі схожими умовами до Максимуму RED Cash обрати.
Пільговий період мало цікавий. Розсрочки+кешь ю в пріорітеті.
По Red Cash розстрочки доступні?

только там любой долг платный - карта изначально заточена под кеш.

берите просто Red.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:23

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:берите просто Red.

Red 2.0
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:44

Re: Альфа-Банк

Теховер на Хамелионе с 0-м КЛ уже карается соточкой?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52

Re: Альфа-Банк

Хм. Оч. даж возможный вариант с сентября
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:30

Re: Альфа-Банк

интересно они по 100 за каждую ведь кредитку в долге снимут?
и, если на хамоне все выбрано, то они в овер загонят и вжарят на 4% (на сумму овера или на всю сумму долга)?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:32

ol_zy щось я Вашу математику зовсім не розумію про овера з нульовим кредитом. У мене в сім"ї 6 хамонів на двох. Один пакет - нульовий, інший поки з КЛ.

Amethyst Коли і як тоді порадите гаситись ? І чого не варто робити перед РД ?
Якщо РД 20-го, то закривати ліміт уже на 20-те серпня, чи все ж таки до 20-го вересня ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 07:25

  stas_rst написав:ol_zy щось я Вашу математику зовсім не розумію про овера з нульовим кредитом. У мене в сім"ї 6 хамонів на двох. Один пакет - нульовий, інший поки з КЛ.

Не нульовий кредит, а вибраний під 0. Тобто є 20К і все витрачено, тобто доступно для використання 0. Вноситься мін платіж 2К і відразу витрачається. Отже для сплати абонки у 100грн на карті доступних грошей немає.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:29

  ol_zy написав:
  stas_rst написав:ol_zy щось я Вашу математику зовсім не розумію про овера з нульовим кредитом. У мене в сім"ї 6 хамонів на двох. Один пакет - нульовий, інший поки з КЛ.

Не нульовий кредит, а вибраний під 0. Тобто є 20К і все витрачено, тобто доступно для використання 0. Вноситься мін платіж 2К і відразу витрачається. Отже для сплати абонки у 100грн на карті доступних грошей немає.

Начислят 100 в минус, но за овер наказывать не будут.
У вас будет +30дн на спокойное погашение этого минуса
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:35

На сумму овера лимит кредитный сейчас поднимают
BBC
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