BBC
То есть можно каждый месяц по соточке и за соточку лимит поднимать?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:44
BBC
То есть можно каждый месяц по соточке и за соточку лимит поднимать?
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:51
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:00
Re: Альфа-Банк
Кто знает, что такое творится в Майльфа в блоке "Последние операции"?
уже куча подобного хлама
10.08.2022 11:18 order.operation.type.null Завершена 10.08.2022 0,00 UAH
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:11
Позвонил персмену накануне в понедельник сказав что буду завтра в такое-то время. Уточнил что для этого надо. По его совету открыл в сенсе счета в UAH и USD. На гривневый утром вторника перекинул 50400 грн. В оговоренное время приехал в отделение, подписал подготовленные документы (заявку на покупку на МВРУ, очередной договор о присоединении и что-то типа заявку на открытие депо). Уехал. Договорились если будут вопросы я на телефоне. Вопросов не было поэтому все дальнейшие события я просто наблюдал как менялись суммы на разных счетах в сенсе. За несколько минут до часа дня деньги с гривневого счета списались - 50337,80 грн. После 17 зашли на долларовый 1353 USD. Через несколько минут они тоже списались и появился депо на 3 месяца на ту же сумму. Курс в итоге получился 37,2046. Чуть выше чем у других из-за комиса 0,5% но не менее 10USD за покупку валюты на МВРУ. Не было бы этой оговорки что не менее 10USD - курс был бы как у газбанка у которого тоже есть 0,5% комис, но без минимальной суммы. Ну а по курсу НБУ 10 USD = 365.69 грн., а 0,5% от 50000 = 250 грн.
В общем при оформлении в Альфе получается примерно на 116 грн. больше расходов чем при оформлении в газбанке. Но намного быстрее если есть персмен. Но очередей в отделении я не видел в принципе
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:32
Это костыли Сенса и кривые ручки смузистов
Т.к. Сенс по сути ничо сам не умеет кроме как рисовать касивые картинки, то он использует движок МАБа, и вот следы этого использования вы и наблюдаете
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:39
Спасибо.
Да тут видимо не паханное поле. У меня карта новая, после смены в тарифе до сих пор Ультра, а она уже Вайт. Гривневая вообще не показана, просто фон и все и внизу номер карты. Если нажать изменить шкурку ей, выдает какую то удивительную хрень, в стиле что-то куда то пошло, но не ее.
Осталось проверить работает карта вообще или нет...
По-моему карабль прогрызли крысы...
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