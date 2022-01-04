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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:44

BBC
То есть можно каждый месяц по соточке и за соточку лимит поднимать? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:51

  Vorlon написав:BBC
То есть можно каждый месяц по соточке и за соточку лимит поднимать? :mrgreen:

Ну как тока погасите его и отнимут. Хотя, действительно, у меня меньше 500 грн не срезали лимиту. Вообщем попробуйте, щас обещали ж меньше 100К и не срезать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:51

Ну хто вже вступив у Аллі а клуб 50К? Поділіться досвідом.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:00

Re: Альфа-Банк

Кто знает, что такое творится в Майльфа в блоке "Последние операции"?
уже куча подобного хлама
10.08.2022 11:18 order.operation.type.null Завершена 10.08.2022 0,00 UAH
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:11

  ihorsic написав:Ну хто вже вступив у Аллі а клуб 50К? Поділіться досвідом.

Позвонил персмену накануне в понедельник сказав что буду завтра в такое-то время. Уточнил что для этого надо. По его совету открыл в сенсе счета в UAH и USD. На гривневый утром вторника перекинул 50400 грн. В оговоренное время приехал в отделение, подписал подготовленные документы (заявку на покупку на МВРУ, очередной договор о присоединении и что-то типа заявку на открытие депо). Уехал. Договорились если будут вопросы я на телефоне. Вопросов не было поэтому все дальнейшие события я просто наблюдал как менялись суммы на разных счетах в сенсе. За несколько минут до часа дня деньги с гривневого счета списались - 50337,80 грн. После 17 зашли на долларовый 1353 USD. Через несколько минут они тоже списались и появился депо на 3 месяца на ту же сумму. Курс в итоге получился 37,2046. Чуть выше чем у других из-за комиса 0,5% но не менее 10USD за покупку валюты на МВРУ. Не было бы этой оговорки что не менее 10USD - курс был бы как у газбанка у которого тоже есть 0,5% комис, но без минимальной суммы. Ну а по курсу НБУ 10 USD = 365.69 грн., а 0,5% от 50000 = 250 грн.
В общем при оформлении в Альфе получается примерно на 116 грн. больше расходов чем при оформлении в газбанке. Но намного быстрее если есть персмен. Но очередей в отделении я не видел в принципе
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:32

  копейка написав:Кто знает, что такое творится в Майльфа в блоке "Последние операции"?
уже куча подобного хлама
10.08.2022 11:18 order.operation.type.null Завершена 10.08.2022 0,00 UAH

Это костыли Сенса и кривые ручки смузистов :(
Т.к. Сенс по сути ничо сам не умеет кроме как рисовать касивые картинки, то он использует движок МАБа, и вот следы этого использования вы и наблюдаете
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:39

  Amethyst написав:
  копейка написав:Кто знает, что такое творится в Майльфа в блоке "Последние операции"?
уже куча подобного хлама
10.08.2022 11:18 order.operation.type.null Завершена 10.08.2022 0,00 UAH

Это костыли Сенса и кривые ручки смузистов :(
Т.к. Сенс по сути ничо сам не умеет кроме как рисовать касивые картинки, то он использует движок МАБа, и вот следы этого использования вы и наблюдаете

Спасибо.
Да тут видимо не паханное поле. У меня карта новая, после смены в тарифе до сих пор Ультра, а она уже Вайт. Гривневая вообще не показана, просто pink фон и все и внизу номер карты. Если нажать изменить шкурку ей, выдает какую то удивительную хрень, в стиле что-то куда то пошло, но другую. :mrgreen:
Осталось проверить работает карта вообще или нет...
По-моему карабль прогрызли крысы...
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:45

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.


Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:48

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:У меня карта новая, после смены в тарифе до сих пор Ультра, а она уже Вайт
Тариф меняется после аннулирования ВСЕХ старых карт пакета. И часто саппорт блокирует карту, а не аннулирует. И, возможно, тариф сменится только с началом месяца.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:51

  Amethyst написав:
  копейка написав:У меня карта новая, после смены в тарифе до сих пор Ультра, а она уже Вайт
Тариф меняется после аннулирования ВСЕХ старых карт пакета. И часто саппорт блокирует карту, а не аннулирует. И, возможно, тариф сменится только с началом месяца.

Так все были одногодки, все и почили разом в прошлом месяце.
Но гривневая точняк кривая, она невидимка.
Что-то мне последнее время Анка не нравится, как в анекдоте. :mrgreen:
И деньги так родственнику не вернула за платеж...
копейка
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