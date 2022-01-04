Додано: Сер 10 сер, 2022 13:11

ihorsic написав: Ну хто вже вступив у Аллі а клуб 50К? Поділіться досвідом. Ну хто вже вступив у Аллі а клуб 50К? Поділіться досвідом.

Позвонил персмену накануне в понедельник сказав что буду завтра в такое-то время. Уточнил что для этого надо. По его совету открыл в сенсе счета в UAH и USD. На гривневый утром вторника перекинул 50400 грн. В оговоренное время приехал в отделение, подписал подготовленные документы (заявку на покупку на МВРУ, очередной договор о присоединении и что-то типа заявку на открытие депо). Уехал. Договорились если будут вопросы я на телефоне. Вопросов не было поэтому все дальнейшие события я просто наблюдал как менялись суммы на разных счетах в сенсе. За несколько минут до часа дня деньги с гривневого счета списались - 50337,80 грн. После 17 зашли на долларовый 1353 USD. Через несколько минут они тоже списались и появился депо на 3 месяца на ту же сумму. Курс в итоге получился 37,2046. Чуть выше чем у других из-за комиса 0,5% но не менее 10USD за покупку валюты на МВРУ. Не было бы этой оговорки что не менее 10USD - курс был бы как у газбанка у которого тоже есть 0,5% комис, но без минимальной суммы. Ну а по курсу НБУ 10 USD = 365.69 грн., а 0,5% от 50000 = 250 грн.В общем при оформлении в Альфе получается примерно на 116 грн. больше расходов чем при оформлении в газбанке. Но намного быстрее если есть персмен. Но очередей в отделении я не видел в принципе