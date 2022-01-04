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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:34
qreaton написав:
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
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idealstorm
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