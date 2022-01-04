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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54

Re: Альфа-Банк

Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:34

  qreaton написав:Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.

Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
idealstorm
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