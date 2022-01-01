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Альфа-Банк
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:34
qreaton написав:
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
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idealstorm
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
qreaton Де почитати статистику?
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Бекас
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:07
idealstorm написав: qreaton написав:
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
Да регулятивный 12, а рефинанса уже 10. Это мы считали ещё ж месяц назад. Где то рядом уже.
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:10
Бекас написав:qreaton Де почитати статистику?
На сайте НБУ, раздел есть статистика. По физикам, первый публикуется отчёт ФГВУ, там пассив сразу видно. Позже зальют ОСВ, можно будет посмотреть, может юрлицами перекрывается отток. (мало надежд если честно)
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:11
V2 написав: Amethyst написав:
Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.
Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...
Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся
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Amethyst
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17
qreaton написав:
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
а куда ушло? в Моно или в PKO ?
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cohan
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:57
cohan написав: qreaton написав:
Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
а куда ушло? в Моно или в PKO ?
А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:59
qreaton написав:
А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5
Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали
Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
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alfredhaos
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:02
Amethyst написав: V2 написав: Amethyst написав:
Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.
Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...
Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся
і де там кнопка переноса?
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Сер 10 сер, 2022 15:19
cohan
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