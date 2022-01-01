RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54

Re: Альфа-Банк

Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:34

  qreaton написав:Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.

Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34

qreaton Де почитати статистику?
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 18.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:07

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:
  qreaton написав:Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.

Собственный капитал уже хавают или ещё нет? что слышно?
Да регулятивный 12, а рефинанса уже 10. Это мы считали ещё ж месяц назад. Где то рядом уже.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:10

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:qreaton Де почитати статистику?
На сайте НБУ, раздел есть статистика. По физикам, первый публикуется отчёт ФГВУ, там пассив сразу видно. Позже зальют ОСВ, можно будет посмотреть, может юрлицами перекрывается отток. (мало надежд если честно)
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:11

  V2 написав:
  Amethyst написав:Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.


Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...

Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 05.05.21
Подякував: 175 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17

  qreaton написав:Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.


а куда ушло? в Моно или в PKO ?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:57

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  qreaton написав:Опубликована новая статистика. Альфа не снижает смузи темп. Минус почти млрд пассивов физиков в месяц.И где-то тыс семь клиентов ушло. Первая строка этого условного рейтинга расчёта уже несколько месяцев. Если честно, страшно уже смотреть. С начала года, млрд семь уже. Смена бренда, вообще не помогает. Смузисты со своими реферальным проектом тоже бесполезны. Мы ещё обсуждали тут вынос юриками баланса остатков. Я даже считать не хочу все вместе. Там космос. Что вообще собираются с этим делать непонятно.


а куда ушло? в Моно или в PKO ?
А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:59

  qreaton написав:А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5

Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали :lol:

Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 19.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:02

  Amethyst написав:
  V2 написав:
  Amethyst написав:Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.


Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...

Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся

і де там кнопка переноса?
J
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 411412413414>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2, 3, 4
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
36 9524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 16:38
REA 1109
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 215, 216, 217
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2169 1249909
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 16:36
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 15, 16, 17
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
167 209444
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 15:19
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4131)
10.08.2022 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.