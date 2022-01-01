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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:09
J написав:
і де там кнопка переноса?
В деталях картки, там де кредитний ліміт. По хамону кнопки немає.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:47
alfredhaos написав: qreaton написав:
А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5
Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали
Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
Идея потеряла -20 млн. Кредо прирос на 145.
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:45
І як після такої інфи тут конвертувати? Скільки протяне і чи віддадуть потім $$$
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ihorsic
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51
Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?
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varlo
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