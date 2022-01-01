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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:09

  J написав:і де там кнопка переноса?

В деталях картки, там де кредитний ліміт. По хамону кнопки немає.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:47

Re: Альфа-Банк

alfredhaos написав:
  qreaton написав:А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5

Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали

Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
Идея потеряла -20 млн. Кредо прирос на 145.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:45

І як після такої інфи тут конвертувати? Скільки протяне і чи віддадуть потім $$$
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51

Re: Альфа-Банк

Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?
varlo
 
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