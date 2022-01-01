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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 17:09
J написав:
і де там кнопка переноса?
В деталях картки, там де кредитний ліміт. По хамону кнопки немає.
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Bosstone
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:47
alfredhaos написав: qreaton написав:
А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5
Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали
Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
Идея потеряла -20 млн. Кредо прирос на 145.
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qreaton
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:45
І як після такої інфи тут конвертувати? Скільки протяне і чи віддадуть потім $$$
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ihorsic
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51
Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?
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varlo
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:39
varlo написав:
Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?
150к в день, 200к в мес
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Bosstone
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:55
Amethyst написав: V2 написав: Amethyst написав:
Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.
Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...
Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся
..ця дівка забрала всі "іграшки" ..нема чим гратись
( ну принаймні у мене)
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:14
Какова вероятность, что введут временную администрацию в Альфу (Сенс) или уже порешали с этим вопросом?
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varlo
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