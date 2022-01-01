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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:09

  J написав:і де там кнопка переноса?

В деталях картки, там де кредитний ліміт. По хамону кнопки немає.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:47

Re: Альфа-Банк

alfredhaos написав:
  qreaton написав:А что такое РКО? Универсал прирос (((+1,5

Кредобанк
Еще наверное Идея приросла, ибо активно названивают с предложениями кредиток. За месяц 3 раза набрали

Но я перед этим закрыл и альфу по 80/20, и монобанк
Идея потеряла -20 млн. Кредо прирос на 145.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:45

І як після такої інфи тут конвертувати? Скільки протяне і чи віддадуть потім $$$
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:51

Re: Альфа-Банк

Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:39

  varlo написав:Какие сейчас лимиты на переводы в другие банки по реквизитам?

150к в день, 200к в мес
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:55

  Amethyst написав:
  V2 написав:
  Amethyst написав:Погрався седня с переносами лимитов между кредиток.


Яким чином Ви це робите?
Була інформація, що Альфа не дозволяє переносити ліміти ...

Вже тиждень як дозволяє, пограйтеся

..ця дівка забрала всі "іграшки" ..нема чим гратись :roll: ( ну принаймні у мене)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:14

Re: Альфа-Банк

Какова вероятность, что введут временную администрацию в Альфу (Сенс) или уже порешали с этим вопросом?
varlo
 
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