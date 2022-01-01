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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:23

  moveton написав:
  varlo написав:Какова вероятность, что введут временную администрацию в Альфу (Сенс) или уже порешали с этим вопросом?

В неопределённом будущем - точно введут. Но сроки пока туманны. Ещё только неполные полгода активно ждём.

думаю отмоют как Лукойл
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:26

Re: Альфа-Банк

Amethyst, на глазах она мне не попадалась.

Если банк успел срезать кредитные лимиты, то для восстановления их система смотрит анкетные данные клиента (прописку, адрес работы и т. п.).

Не забываем, что во время ВП были случаи, когда клиенту банк отказал в продлении кредитной линии...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:45

  Amethyst написав:
  Howl написав:
  Amethyst написав:Хотя, действительно, у меня меньше 500 грн не срезали лимиту.
У некоторых кредитных карт есть минимальный порог наличия кредитного лимита. В тарифах по картах это указано ;)

А не знаете... дето даже проскакивала формула урезания кредлимита, где просматривалась связь между лимитом, задолженностью и пополняшкой? Може в БЗ Алки дето?

https://t.me/sensebank/126394

Приклад розрахунку: Кредитний ліміт був 50 тис. грн, заборгованість — 50 тис. грн, клієнт поповнив картку на 20 тис. грн. Заборгованість стала 30 тис. грн, доступний ліміт 20 тис. грн. Додатково клієнт зробив покупку на 1 тис. грн. Ліміт зменшиться за орієнтовним розрахунком: 30 тис. грн + 1 тис. грн + 7% від 31 тис. грн = 33 200 тис. грн Далі від 50 тис. грн - 33 200 тис. грн = 16 800 тис. грн (це та сумма, на яку буде зменшення ліміту, незважаючи на те, що кліжєнт поповнив картку на 20 тис. грн).

Но это 20.03 ещё было, потом снижали до 20к суммарно на всех кредитках, сейчас пишут, что до 100к м.б.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 05:32

  Vorlon написав:BBC
То есть можно каждый месяц по соточке и за соточку лимит поднимать? :mrgreen:

Да
BBC
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