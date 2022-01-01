думаю отмоют как Лукойл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:23
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:26
Re: Альфа-Банк
Amethyst, на глазах она мне не попадалась.
Если банк успел срезать кредитные лимиты, то для восстановления их система смотрит анкетные данные клиента (прописку, адрес работы и т. п.).
Не забываем, что во время ВП были случаи, когда клиенту банк отказал в продлении кредитной линии...
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:45
Приклад розрахунку: Кредитний ліміт був 50 тис. грн, заборгованість — 50 тис. грн, клієнт поповнив картку на 20 тис. грн. Заборгованість стала 30 тис. грн, доступний ліміт 20 тис. грн. Додатково клієнт зробив покупку на 1 тис. грн. Ліміт зменшиться за орієнтовним розрахунком: 30 тис. грн + 1 тис. грн + 7% від 31 тис. грн = 33 200 тис. грн Далі від 50 тис. грн - 33 200 тис. грн = 16 800 тис. грн (це та сумма, на яку буде зменшення ліміту, незважаючи на те, що кліжєнт поповнив картку на 20 тис. грн).
Но это 20.03 ещё было, потом снижали до 20к суммарно на всех кредитках, сейчас пишут, что до 100к м.б.
Додано: Чет 11 сер, 2022 05:32
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:56
Колеги, а нагадайте, будь-ласочка, звільнення від 10/25 операцій за пакетки вже діє в поточному місяці чи це від 1 вересня?
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