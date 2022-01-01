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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:35

  Кассандра написав:А давно по ощадным дату проводки убрали? Осталась только дата операции

Та лааана, это ж щот, там блокировок/холдов нет, все оп-и тока оперднем
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

  melkh написав:
  ihorsic написав:Подскажите в схеме пригласи друга в сенс есть какие-то подводные камни??? А то я теще приглашение отправил. Думаю лучше 333 раза переспросить/уточнить.

Ну вот я другу отправил 09.08, все пункты соблюдены, вчера оформлена карта, то уже 11.08 деньги не были насчитаны, оставил скаргу в чате.

... и аХтивирована и ПИН придуман?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:56

Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?
ihorsic
 
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