|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:35
Кассандра написав:
А давно по ощадным дату проводки убрали? Осталась только дата операции
Та лааана, это ж щот, там блокировок/холдов нет, все оп-и тока оперднем
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2872
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37
melkh написав: ihorsic написав:
Подскажите в схеме пригласи друга в сенс есть какие-то подводные камни??? А то я теще приглашение отправил. Думаю лучше 333 раза переспросить/уточнить.
Ну вот я другу отправил 09.08, все пункты соблюдены, вчера оформлена карта, то уже 11.08 деньги не были насчитаны, оставил скаргу в чате.
... и аХтивирована и ПИН придуман?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2872
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:56
Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37
|9737
|
|
|2184
|1252465
|
|
|286
|176683
|
Чет 11 сер, 2022 19:31
melkh
|