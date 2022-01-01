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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:35
Кассандра написав:
А давно по ощадным дату проводки убрали? Осталась только дата операции
Та лааана, это ж щот, там блокировок/холдов нет, все оп-и тока оперднем
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37
melkh написав: ihorsic написав:
Подскажите в схеме пригласи друга в сенс есть какие-то подводные камни??? А то я теще приглашение отправил. Думаю лучше 333 раза переспросить/уточнить.
Ну вот я другу отправил 09.08, все пункты соблюдены, вчера оформлена карта, то уже 11.08 деньги не были насчитаны, оставил скаргу в чате.
... и аХтивирована и ПИН придуман?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:56
Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?
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ihorsic
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Додано: Чет 11 сер, 2022 21:25
ihorsic написав:
Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?
Ну всё согласно Тарифа.
У карт есть Альфа-чек с платным СМС-инфо и шаровым пушем. Выбирайте/переключайте или вообще отказывайтесь.
У Хамона/Реда бесплатное обслуживание, ну кроме 100грн/мес за непогашенный кредит
У Пакетки есть условная абонка, но на время военного положения она пока отключена.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 22:38
Amethyst Активировал ему диджитал, заказал на почту физикал, может из-за этого?
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melkh
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Додано: Чет 11 сер, 2022 23:45
Альфа банк еще и лжецы. Оказывается справку я не получил о прощении кредита, потому что я ее не подписал
Вот официальный ответ Национального банка по моей жалобе:
Проте, як зазначає Банк, довідка про отриманий дохід у вигляді прощенного боргу не була Вами підписана, в результаті чого прощення заборгованості за договором проведено не було. Наразі, Ваш договір включено в списки на прощення заборгованості та найближчим часом буде сформовано нову довідку для підписання, про що Вам буде відправлено відповідне смс-повідомлення.
Это так глупо со стороны банка, учитывая что справку по другому кредиту отсутствие моей подписи выдать не помешало. Так что всякий раз когда будете думать сотрудничать с банком или нет, просто знайте что банк не держит "слово" и контрактные обязательства для него ничего не значат.
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