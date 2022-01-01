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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 413414415416

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:35

  Кассандра написав:А давно по ощадным дату проводки убрали? Осталась только дата операции

Та лааана, это ж щот, там блокировок/холдов нет, все оп-и тока оперднем
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

  melkh написав:
  ihorsic написав:Подскажите в схеме пригласи друга в сенс есть какие-то подводные камни??? А то я теще приглашение отправил. Думаю лучше 333 раза переспросить/уточнить.

Ну вот я другу отправил 09.08, все пункты соблюдены, вчера оформлена карта, то уже 11.08 деньги не были насчитаны, оставил скаргу в чате.

... и аХтивирована и ПИН придуман?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:56

Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:25

  ihorsic написав:Тут вопрос не будет ли платы за обслуживание?

Ну всё согласно Тарифа.
У карт есть Альфа-чек с платным СМС-инфо и шаровым пушем. Выбирайте/переключайте или вообще отказывайтесь.
У Хамона/Реда бесплатное обслуживание, ну кроме 100грн/мес за непогашенный кредит :mrgreen:
У Пакетки есть условная абонка, но на время военного положения она пока отключена.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:38

Amethyst Активировал ему диджитал, заказал на почту физикал, может из-за этого?
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:45

Альфа банк еще и лжецы. Оказывается справку я не получил о прощении кредита, потому что я ее не подписал :lol: Вот официальный ответ Национального банка по моей жалобе:
Проте, як зазначає Банк, довідка про отриманий дохід у вигляді прощенного боргу не була Вами підписана, в результаті чого прощення заборгованості за договором проведено не було. Наразі, Ваш договір включено в списки на прощення заборгованості та найближчим часом буде сформовано нову довідку для підписання, про що Вам буде відправлено відповідне смс-повідомлення.


Это так глупо со стороны банка, учитывая что справку по другому кредиту отсутствие моей подписи выдать не помешало. Так что всякий раз когда будете думать сотрудничать с банком или нет, просто знайте что банк не держит "слово" и контрактные обязательства для него ничего не значат.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 04:38

Re: Альфа-Банк

...кто подскажет на какой банк алка выпускает по картковому БЕЗ комиссии ???
abc111
 
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