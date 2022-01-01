Та лааана, это ж щот, там блокировок/холдов нет, все оп-и тока оперднем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:35
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37
... и аХтивирована и ПИН придуман?
Додано: Чет 11 сер, 2022 21:25
Ну всё согласно Тарифа.
У карт есть Альфа-чек с платным СМС-инфо и шаровым пушем. Выбирайте/переключайте или вообще отказывайтесь.
У Хамона/Реда бесплатное обслуживание, ну кроме 100грн/мес за непогашенный кредит
У Пакетки есть условная абонка, но на время военного положения она пока отключена.
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:38
Amethyst Активировал ему диджитал, заказал на почту физикал, может из-за этого?
Додано: Чет 11 сер, 2022 23:45
Альфа банк еще и лжецы. Оказывается справку я не получил о прощении кредита, потому что я ее не подписал Вот официальный ответ Национального банка по моей жалобе:
Это так глупо со стороны банка, учитывая что справку по другому кредиту отсутствие моей подписи выдать не помешало. Так что всякий раз когда будете думать сотрудничать с банком или нет, просто знайте что банк не держит "слово" и контрактные обязательства для него ничего не значат.
Додано: Суб 13 сер, 2022 04:38
Re: Альфа-Банк
...кто подскажет на какой банк алка выпускает по картковому БЕЗ комиссии ???
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:56
Re: Альфа-Банк
мдяяя. видать акция 80/20 была не очень успешной. долги видать у банка в баксах а клиентам выдано в гривнах. решили теперь подлатать дыры в бюджете снимая по соточке. плюс стимул для более активного возврата малых сумм которые народ не захотел пускать по акции 80/20.
хотя могли просто поднять процент кредитования - но тогда хамон был бы вне игры. а так всех окучили.
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