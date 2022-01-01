Додано: Суб 13 сер, 2022 12:46

Пожалуюсь: в конце июля решил снять с карточного Платинум блэк 10тыс валюты. Звонком делаю заказ и узнаю что новый срок заказа — десять рабочих дней. Также узнаю что конкретно в мой областной центр Альфа валюту не привозит ( в отличие от Приват и Ощада, к примеру). Делаю заказ на другую область и приезжаю туда с тем чтоб 9,10, 11и 12.08 снять десятку. Снимаю в первые три дня по 2500+ с карты. А на четвёртый день сотрудница которая делает расходную квитанцию меня предупреждает о комиссии после двух снятий в месяц. Я ей — Вы не в курсе, комиссии отменены. Она — подоййдите к персмену этого отделения.

Уже там я узнаЮ что с 1.08 Альфа вернула комиссии ( несмотря на органичение НБУ в 100тыс в день). Также узнаЮ что вчера, на третьем снятии с меня уже слизало 25валюты комиссии.

Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.