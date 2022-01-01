Пожалуюсь: в конце июля решил снять с карточного Платинум блэк 10тыс валюты. Звонком делаю заказ и узнаю что новый срок заказа — десять рабочих дней. Также узнаю что конкретно в мой областной центр Альфа валюту не привозит ( в отличие от Приват и Ощада, к примеру). Делаю заказ на другую область и приезжаю туда с тем чтоб 9,10, 11и 12.08 снять десятку. Снимаю в первые три дня по 2500+ с карты. А на четвёртый день сотрудница которая делает расходную квитанцию меня предупреждает о комиссии после двух снятий в месяц. Я ей — Вы не в курсе, комиссии отменены. Она — подоййдите к персмену этого отделения. Уже там я узнаЮ что с 1.08 Альфа вернула комиссии ( несмотря на органичение НБУ в 100тыс в день). Также узнаЮ что вчера, на третьем снятии с меня уже слизало 25валюты комиссии. Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.
serg1974 написав:Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.
А должен был предупреждать? IMHO, если клиент заметил, что комиссии отменялись, то точно также должен был заметить, что они вернулись. Благо, предупреждали за месяц. Да и увеличение срока выдачи до 10 дней ввели не вчера и даже здесь обсуждалось. Жаловаться, конечно, можно, но не логично это делать на Аллу.
serg1974 написав:Пожалуюсь: в конце июля решил снять с карточного Платинум блэк 10тыс валюты. Звонком делаю заказ и узнаю что новый срок заказа — десять рабочих дней. Также узнаю что конкретно в мой областной центр Альфа валюту не привозит ( в отличие от Приват и Ощада, к примеру). Делаю заказ на другую область и приезжаю туда с тем чтоб 9,10, 11и 12.08 снять десятку. Снимаю в первые три дня по 2500+ с карты. А на четвёртый день сотрудница которая делает расходную квитанцию меня предупреждает о комиссии после двух снятий в месяц. Я ей — Вы не в курсе, комиссии отменены. Она — подоййдите к персмену этого отделения. Уже там я узнаЮ что с 1.08 Альфа вернула комиссии ( несмотря на органичение НБУ в 100тыс в день). Также узнаЮ что вчера, на третьем снятии с меня уже слизало 25валюты комиссии. Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.
Добавлю, что в Вайбере обычно приходит уведомление о каждой расходной операции. Но на саму операцию снятия комиссии Вайбере - тишина
serg1974 пакет пакетом,ДКБО соблюдать надо 4.2.3. Оплачувати винагороду Банку у гривнях за надання послуг за цим Договором згідно встановлених та діючих Тарифів в момент надання відповідної послуги або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами, в тому числі авансом. Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що з Тарифами він ознайомлений та згодний. Зміна Тарифів здійснюється в порядку передбаченому цим Договором. У випадку, якщо винагорода визначена у Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої вона сплачується. Застереження: Тарифи, визначаються цим Договором та оприлюднюються на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних дошках, оголошеннях і т.п.), розташованих у доступних для Клієнтів місцях операційних залів Банку, а також на Інтернет-сторінці Банку.
Пользуюсь картами Альфа ( разными ) лет 10+. Другими банками — аналогично. Эту аббревиатуру ДКБО не изучал. А можно просто заключить договор на обслуживание, соблюдать его условия, положить свои деньги ( задолго до войны) и снять при необходимости, как это возможно в других нормальных банках ?
Короче, перед каждым телодвижением полезно заходить на сайт и весь его шерстить чтобы не встрять на появившуюся вопреки логике ( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.