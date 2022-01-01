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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418>

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:46

Re: Альфа-Банк

Пожалуюсь: в конце июля решил снять с карточного Платинум блэк 10тыс валюты. Звонком делаю заказ и узнаю что новый срок заказа — десять рабочих дней. Также узнаю что конкретно в мой областной центр Альфа валюту не привозит ( в отличие от Приват и Ощада, к примеру). Делаю заказ на другую область и приезжаю туда с тем чтоб 9,10, 11и 12.08 снять десятку. Снимаю в первые три дня по 2500+ с карты. А на четвёртый день сотрудница которая делает расходную квитанцию меня предупреждает о комиссии после двух снятий в месяц. Я ей — Вы не в курсе, комиссии отменены. Она — подоййдите к персмену этого отделения.
Уже там я узнаЮ что с 1.08 Альфа вернула комиссии ( несмотря на органичение НБУ в 100тыс в день). Также узнаЮ что вчера, на третьем снятии с меня уже слизало 25валюты комиссии.
Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:52

  serg1974 написав:Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.

А должен был предупреждать? IMHO, если клиент заметил, что комиссии отменялись, то точно также должен был заметить, что они вернулись. Благо, предупреждали за месяц. Да и увеличение срока выдачи до 10 дней ввели не вчера и даже здесь обсуждалось. Жаловаться, конечно, можно, но не логично это делать на Аллу.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:53

moveton

Каким способом «предупреждали за месяц» ?

Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 13 сер, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:55

  serg1974 написав:Пожалуюсь: в конце июля решил снять с карточного Платинум блэк 10тыс валюты. Звонком делаю заказ и узнаю что новый срок заказа — десять рабочих дней. Также узнаю что конкретно в мой областной центр Альфа валюту не привозит ( в отличие от Приват и Ощада, к примеру). Делаю заказ на другую область и приезжаю туда с тем чтоб 9,10, 11и 12.08 снять десятку. Снимаю в первые три дня по 2500+ с карты. А на четвёртый день сотрудница которая делает расходную квитанцию меня предупреждает о комиссии после двух снятий в месяц. Я ей — Вы не в курсе, комиссии отменены. Она — подоййдите к персмену этого отделения.
Уже там я узнаЮ что с 1.08 Альфа вернула комиссии ( несмотря на органичение НБУ в 100тыс в день). Также узнаЮ что вчера, на третьем снятии с меня уже слизало 25валюты комиссии.
Создал обращение об отмене комиссии так как сотрудник банка меня не предупредил о возврате комиссий ДО снятия.

Добавлю, что в Вайбере обычно приходит уведомление о каждой расходной операции. Но на саму операцию снятия комиссии Вайбере - тишина
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:57

Re: Альфа-Банк

А в целом, все считают нормой, что клиент, который до войны хранил и имел возможность снимать наличные без Комисса дважды в месяц, теперь будет это делать лишь в пределах 200 тыс грн в месяц ?
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 13 сер, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:05

serg1974 все в ДКБО https://old.alfabank.ua/tarifi-ta-umovi обозначено п.4.2.3
Мы все не реже раза в 20 дней посещаем сайт банка в соответствии с п.6.3.3.12
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 13 сер, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:10

Мизантрóп не особо открылось. Это ссылка на старые условия моего Пакета ?
Условия на которых я открывал пакет мне известны
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:14

serg1974 пакет пакетом,ДКБО соблюдать надо
4.2.3. Оплачувати винагороду Банку у гривнях за надання послуг за цим Договором згідно встановлених та діючих
Тарифів в момент надання відповідної послуги або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами, в тому числі
авансом. Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що з Тарифами він ознайомлений та згодний. Зміна
Тарифів здійснюється в порядку передбаченому цим Договором. У випадку, якщо винагорода визначена у
Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої
вона сплачується. Застереження:
Тарифи, визначаються цим Договором та оприлюднюються на інформаційних носіях (рекламних буклетах,
інформаційних дошках, оголошеннях і т.п.), розташованих у доступних для Клієнтів місцях операційних залів
Банку, а також на Інтернет-сторінці Банку.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18

Мизантрóп

Пользуюсь картами Альфа ( разными ) лет 10+. Другими банками — аналогично. Эту аббревиатуру ДКБО не изучал. А можно просто заключить договор на обслуживание, соблюдать его условия, положить свои деньги ( задолго до войны) и снять при необходимости, как это возможно в других нормальных банках ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:22

Мизантрóп

Короче, перед каждым телодвижением полезно заходить на сайт и весь его шерстить чтобы не встрять на появившуюся вопреки логике ( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.
serg1974
 
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