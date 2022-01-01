RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:24

  serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?

Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников

Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать :P

  serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:25

  serg1974 написав:
Короче, перед каждым телодвижением полезно заходить на сайт и весь его шерстить чтобы не встрять на появившуюся вопреки логике ( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

для этого есть форум,тут таже инфо,что и новое,критичное на сайте,но с практикой)
у Воров всё честно :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:31

  moveton написав:
  serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?

Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников

Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать :P

  serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.


А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал
serg1974
 
Повідомлень: 689
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:34

Re: Альфа-Банк

Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?
Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий
serg1974
 
Повідомлень: 689
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:42

  serg1974 написав:А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал

Обычный лимит на обнал, который можно в Сенсе посмотреть. Лично мне на Хамоне его с началом войны срезали в ноль, а на Вайте оставили 20к. Недавно только на Хамон вернули тоже 20к. Другой вопрос, что кроме снятия с карты последнее время есть ещё снятие со счёта этой карты (когда не прямо в кассу карту даёшь, а предварительно тебе бумажку сотрудник банка выписывает) - там уже 100к. Но в марте такой возможности, вроде, не было. Хотя может мне про неё не сказали.

  serg1974 написав:Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?
Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий

Ой, зря. Алла славна тем, что бдительность терять нельзя :mrgreen:
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:43

Re: Альфа-Банк

Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам
serg1974
 
Повідомлень: 689
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:49

  serg1974 написав:Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам

На нём может и нет. Но, как сам банк по ссылке выше пишет, теперь дневной лимит на обнал - 100к со счёта. Причём и с гривневого тоже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:03

  serg1974 написав:Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам

нацуха лимит ставила https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... operatsiyi
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 415416417418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 220, 221, 222
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2212 1257580
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 14:05
wolt450
Банк Конкорд 1 ... 8, 9, 10
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
94 129060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 11:33
WallNutPen
Ідея Банк 1 ... 29, 30, 31
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
300 241070
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 23:18
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.