serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?
Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников
Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать
serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.
Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
serg1974 написав: Короче, перед каждым телодвижением полезно заходить на сайт и весь его шерстить чтобы не встрять на появившуюся вопреки логике ( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.
для этого есть форум,тут таже инфо,что и новое,критичное на сайте,но с практикой) у Воров всё честно
serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?
Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников
Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать
serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.
Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.
А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал
Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ? Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий
serg1974 написав:А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал
Обычный лимит на обнал, который можно в Сенсе посмотреть. Лично мне на Хамоне его с началом войны срезали в ноль, а на Вайте оставили 20к. Недавно только на Хамон вернули тоже 20к. Другой вопрос, что кроме снятия с карты последнее время есть ещё снятие со счёта этой карты (когда не прямо в кассу карту даёшь, а предварительно тебе бумажку сотрудник банка выписывает) - там уже 100к. Но в марте такой возможности, вроде, не было. Хотя может мне про неё не сказали.
serg1974 написав:Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ? Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий
Ой, зря. Алла славна тем, что бдительность терять нельзя
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.