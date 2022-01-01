Додано: Суб 13 сер, 2022 13:42

serg1974 написав: А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал

serg1974 написав: Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?

Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий

Обычный лимит на обнал, который можно в Сенсе посмотреть. Лично мне на Хамоне его с началом войны срезали в ноль, а на Вайте оставили 20к. Недавно только на Хамон вернули тоже 20к. Другой вопрос, что кроме снятия с карты последнее время есть ещё снятие(когда не прямо в кассу карту даёшь, а предварительно тебе бумажку сотрудник банка выписывает) - там уже 100к. Но в марте такой возможности, вроде, не было. Хотя может мне про неё не сказали.Ой, зря. Алла славна тем, что бдительность терять нельзя