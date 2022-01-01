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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:24

  serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?

Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников

Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать :P

  serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:25

  serg1974 написав:
Короче, перед каждым телодвижением полезно заходить на сайт и весь его шерстить чтобы не встрять на появившуюся вопреки логике ( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

для этого есть форум,тут таже инфо,что и новое,критичное на сайте,но с практикой)
у Воров всё честно :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:31

  moveton написав:
  serg1974 написав:Каким способом «предупреждали за месяц» ?

Да, клиент заметил что были комиссии отменены. Снимал в мае и июне, перед этим спрашивал у сотрудников

Про месяц обманул. Сюда оно 22 июля докатилось и источник не указан. Но судя по никакой реакции народа, подавляющему большинству двух раз в месяц достаточно даже при ограничениях НБУ. А практика спрашивать у сотрудников до операции - она хорошая. Не стоило её в августе прекращать :P

  serg1974 написав:( ведь её же снимали согласно той логике что клиент должен иметь возможность снять 200+ в месяц без комиссии) комиссию.

Когда её снимали, обычно лимит был 20к в день. Тут действительно платить за третий раз в месяц было напряжно.


А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:34

Re: Альфа-Банк

Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?
Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:42

  serg1974 написав:А что за лимит был 20к в день ? Намного большими суммами часто снимал

Обычный лимит на обнал, который можно в Сенсе посмотреть. Лично мне на Хамоне его с началом войны срезали в ноль, а на Вайте оставили 20к. Недавно только на Хамон вернули тоже 20к. Другой вопрос, что кроме снятия с карты последнее время есть ещё снятие со счёта этой карты (когда не прямо в кассу карту даёшь, а предварительно тебе бумажку сотрудник банка выписывает) - там уже 100к. Но в марте такой возможности, вроде, не было. Хотя может мне про неё не сказали.

  serg1974 написав:Конечно я не спрашивал всякий раз у сотрудников — а точно ли комиссии всё ещё отменены ?
Один раз спросил у подумал что и здесь всё как в других нормальных банках — в Ощаде подобный пакет и тоже отмена комиссий

Ой, зря. Алла славна тем, что бдительность терять нельзя :mrgreen:
Востаннє редагувалось moveton в Суб 13 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:43

Re: Альфа-Банк

Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:49

  serg1974 написав:Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам

На нём может и нет. Но, как сам банк по ссылке выше пишет, теперь дневной лимит на обнал - 100к со счёта. Причём и с гривневого тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:03

  serg1974 написав:Нет лимита на обнал в Платинум блэк. Два раза в месяц через кассу и без ограничения по суммам

нацуха лимит ставила https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... operatsiyi
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:27

Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:38

  Вадимка написав:Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.

практики тута https://t.me/investmentsense
Мизантрóп
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