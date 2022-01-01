Мизантрóп
Конечно нбу лимит ставил. Но ради чего альфа снимала свои комиссии до 1.08 ?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:43
Мизантрóп
Конечно нбу лимит ставил. Но ради чего альфа снимала свои комиссии до 1.08 ?
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:15
Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:24
Проблем быть не должно. Альфа банк в данном случае не имеет никаких прав на ваши облигации а сам учёт их ведётся в национальном депозитарии. В случае банкротства банка вы заявлением в депозитарий сможете поменять альфу на другую стуктуру (банк или торговца ценными бумагами), где будете получать доход по облигациям и деньги за их погашение
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 13 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:25
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:27
Re: Альфа-Банк
А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:35
Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"
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