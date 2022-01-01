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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 416417418419

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:43

Мизантрóп
Конечно нбу лимит ставил. Но ради чего альфа снимала свои комиссии до 1.08 ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:15

Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:24

  ihorsic написав:Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...

Проблем быть не должно. Альфа банк в данном случае не имеет никаких прав на ваши облигации а сам учёт их ведётся в национальном депозитарии. В случае банкротства банка вы заявлением в депозитарий сможете поменять альфу на другую стуктуру (банк или торговца ценными бумагами), где будете получать доход по облигациям и деньги за их погашение
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 13 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:25

  ihorsic написав:Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...


Минфину, бумаги будут целы
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:27

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  ihorsic написав:Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...


Минфину, бумаги будут целы
А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?
qreaton
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:35

  qreaton написав:
cohan написав:
  ihorsic написав:Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...


Минфину, бумаги будут целы
А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?
Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:24

Re: Альфа-Банк

при попытке оплаты наложки белой, нарвался на какой-то лимит на переводы 5к (со слов в чате). Полученные пуши, как я понял, в шотопошлонетак просмотреть потом нельзя, только в старой муальфе есть история пушей и там прочитал, что ошибка лимита и его можно поменять в шотопошлонетак ага щас - там такого лимита и в помине нет, да и менять там ничего нельзя, оператор чата сделала заявку на повышение лимита, но вряд ли повысят - только снятие и кэшем или др. банком пользоваться....
ol_zy
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