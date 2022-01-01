Мизантрóп
Конечно нбу лимит ставил. Но ради чего альфа снимала свои комиссии до 1.08 ?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:43
Мизантрóп
Конечно нбу лимит ставил. Но ради чего альфа снимала свои комиссии до 1.08 ?
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:15
Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:24
Проблем быть не должно. Альфа банк в данном случае не имеет никаких прав на ваши облигации а сам учёт их ведётся в национальном депозитарии. В случае банкротства банка вы заявлением в депозитарий сможете поменять альфу на другую стуктуру (банк или торговца ценными бумагами), где будете получать доход по облигациям и деньги за их погашение
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 13 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:25
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:27
Re: Альфа-Банк
А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:35
Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"
Додано: Суб 13 сер, 2022 18:24
Re: Альфа-Банк
при попытке оплаты наложки белой, нарвался на какой-то лимит на переводы 5к (со слов в чате). Полученные пуши, как я понял, в шотопошлонетак просмотреть потом нельзя, только в старой муальфе есть история пушей и там прочитал, что ошибка лимита и его можно поменять в шотопошлонетак ага щас - там такого лимита и в помине нет, да и менять там ничего нельзя, оператор чата сделала заявку на повышение лимита, но вряд ли повысят - только снятие и кэшем или др. банком пользоваться....
Додано: Суб 13 сер, 2022 19:55
Re: Альфа-Банк
ol_zy, лимит 5к грн на переводы и снятие это при наличии задолженности. В случае её отсутствия лимит выше.
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:25
Альфа-Банк
Ліміт на вихід з вайта - 5 тис на добу. Мова йшла про білу. І про наложку, а якщо це НП - то наложка там - переказ , а не оплата. Може бути ще й коміс, то добре, що не випустило.
Заборгованість тут значення не має
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:36
Так по белой (она же вайт) нет комиссии за переказ. Думаю ol_zy потому и платил белой, чтобы за свои и без комисиии
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