Додано: Суб 13 сер, 2022 15:35

qreaton написав: cohan написав: ihorsic написав: Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов... Добрый день коллеги. Подскажите кто покупал у аллы валютные облиги? И ещё недай бог Алла грохнуться кому их предъявлять? Желаю успехов...



Минфину, бумаги будут целы Минфину, бумаги будут целы А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку? А не знаете, есть ли лимиты при покупке ОВДП? Вообще какую сумму можно снять со счета и направить на покупку?

Речь об ОВДП вообще или о военных облигациях в частности? Потому как по военным даже деньги на их покупку освобождены от финмона - отсюда можно сделать вывод что особых ограничений на их покупку нет (хватило бы у вас денег - можете купить хоть все выпущенные). А вот по довоенным ОВДП финмон был и там мне кажется сумма будет лимитирована той сумой денег, законность происхождения которых вы сможете доказать банковскому финмону. Ну если вы конечно только не идете по программе "нулевого декларирования". Но там покупка несколько иная и она дороже обходится "декларанту"